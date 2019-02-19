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19 Лютий 2019, Київ 21:07
Новини | Політика

Порошенко просить Раду підтримати допуск іноземних військ в Україну

Як йдеться в законопроекті, 2019 року відбудеться шість міжнародних навчань

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У Верховній Раді зареєстрований законопроект про допуск на територію України підрозділів збройних сил інших держав для участі в багатонаціональних навчаннях 2019 року.

Ініціатор документа – президент України Петро Порошенко.

Як йдеться в законопроекті, 2019 року відбудеться шість міжнародних навчань: багатонаціональне навчання з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американські навчання «Репід Трайдент – 2019», українсько-американські навчання «Сі Бриз – 2019», українсько-румунські навчання «Ріверайн – 2019», багатонаціональні навчання «Кленова Арка – 2019» й українсько-британські навчання «Воріер Вотчер – 2019».

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Навчання відбудуться протягом 2019 року на Львівщині, Житомирщині, Миколаївщині, в Чорному морі, в гирлі Дунаю. Участь у них візьмуть, крім українських військових, американські військовослужбовці, а також представники й інших країн-членів НАТО і країн-учасниць програми «Партнерство заради миру».

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