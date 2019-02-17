В українсько-американських навчаннях біля Криму задіють 9 кораблів, літаки і гелікоптери

В українсько-американських навчаннях «Сі Бриз-2019», які пройдуть на початку липня 2019 року в Чорному морі, задіють дев’ять кораблів і катерів морської охорони, два літаки й гелікоптери, повідомляє Держприкордонслужба України.

Навчання проходитимуть в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях і в північно-західній частині Чорного моря.

«У морському компоненті заплановані артилерійські стрільби, висадки доглядових груп і багато інших вправ, суть завдань яких не розголошується, оскільки залишається актуальним режим «вільної гри» (free play), в якому раптові завдання будуть надходити від багатонаціонального штабу навчань», – йдеться в повідомленні ДПСУ від 16 лютого.

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За повідомленням прикордонників, новацією нинішніх навчань стане відпрацювання річкового елемента. За легендою, ворожі елементи намагатимуться заблокувати вихід до моря із найбільшої водної артерії Європи – річки Дунай. Корабельно-катерний склад Морської охорони отримає завдання забезпечення супроводження транспортних цивільних суден річкою та їх вільний прохід через гирло Дунаю до Чорного моря. В даному навчальному елементі будуть задіяні виключно сили Держприкордонслужби, зокрема Морської охорони», – заявляють прикордонники.

Військові навчання «Сі Бриз» проводяться Україною і США щорічно з 1997 року і є відкритими для інших країн.

У лютому на українському полігоні «Ягорлик» біля анексованого Росією Криму українські військові запланували провести бойові стрільби зенітних ракетних комплексів.