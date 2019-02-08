Україна проведе масштабні стрільби з «Буків» і С-300 поблизу Криму – Міноборони

Міністерство оборони України запланувало на 2019 рік проведення чотирьох навчань з бойовою стрільбою з зенітно-ракетних комплексів і зенітно-ракетних систем. Про це повідомила прес-служба міністерства.

Перші стрільби зенітних ракетних комплексів відбудуться вже в лютому на полігоні «Ягорлик» в Херсонській області поблизу Криму. У стрільбах будуть задіяні зенітно-ракетні комплекси «Бук-М1», ЗРС С-125, С-300П / ПО / В1. Обстановка буде максимально наближена до бойової.

«Першочергова увага традиційно буде приділятися бойовим стрільбам. Плануємо провести ще більш масштабні, ніж в минулому році, навчання. Йдеться про бойові стрільби зі зведеними зенітними ракетними полками «Бук-М1» і «С-300П». Дивізії «трьохсоток» викличуть в район виконання навчально-бойових завдань раптово, зі штатним озброєнням і військовою технікою. Звичайно, обстановка буде виглядати більш ніж реалістично. А саме це і є основним завданням», – розповів начальник зенітних ракетних військ України Юрій Ставський.

У командуванні наголосили, що це пов’язано з погрозами з боку Росії, яка продовжує мілітаризацію Криму і стягує все більше авіаційного озброєння на аеродроми поблизу кордону з Україною.

У листопаді 2018 року українські військові також провели масштабні навчання на полігоні «Ягорлик» в Херсонській області поблизу Криму. На цих маневрах відпрацьовували систему протиповітряної оборони країни.

На початку жовтня 2018 року президент України Петро Порошенко проінспектував навчання Збройних сил на узбережжі Азовського моря і повідомив про готовність до оборони від Росії.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.