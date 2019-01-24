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24 Січень 2019, Київ 08:08
Новини | Події

У штабі ООС розповіли про хід бойових дій на Донбасі минулої доби

Військові ЗСУ повідомили про одне порушення бойовиками режиму припинення вогню

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Упродовж минулої доби, 23 січня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«У смузі дій оперативно-тактичного навантаження «Схід» відбувається посилення позицій наших захисників з грамотами різних систем і стрільби зброї – в районі міста Авдіївка», – ідеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що жоден український військовий напередодні не постраждав.

«Підрозділи Об’єднаних сил і відповіді на провокації противника використали чергові вогневі засоби. 23 січня трьох окупантів було знищено», – заявили військові.

Протягом поточної доби противник вогонь не відкривав.

У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито три обстріли з боку українських військових.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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