У штабі ООС розповіли про хід бойових дій на Донбасі минулої доби

Упродовж минулої доби, 23 січня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
«У смузі дій оперативно-тактичного навантаження «Схід» відбувається посилення позицій наших захисників з грамотами різних систем і стрільби зброї – в районі міста Авдіївка», – ідеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що жоден український військовий напередодні не постраждав.
«Підрозділи Об’єднаних сил і відповіді на провокації противника використали чергові вогневі засоби. 23 січня трьох окупантів було знищено», – заявили військові.
Протягом поточної доби противник вогонь не відкривав.
У збройному угрупованні «ЛНР» заявили про нібито три обстріли з боку українських військових.
Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.
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