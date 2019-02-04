Тисяча російських морських піхотинців проводять навчання в анексованому Криму

Морські піхотинці Чорноморського флоту Росії в рамках навчань на полігонах «Перевальне», «Ангарський» і «Козачий» в анексованому Москвою Криму проводять стрільби зі стрілецької зброї і бронетехніки.

До навчання залучені близько тисячі військовослужбовців і 50 одиниць бойової техніки, повідомляє прес-служба російського флоту.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в анексованому Криму називають незаконними.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року у зв’язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території півострова і засуджує зростання російської військової присутності в Чорному й Азовському морях.