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04 Лютий 2019, Київ 11:41
Новини | Політика

Тисяча російських морських піхотинців проводять навчання в анексованому Криму

До навчання залучені 50 одиниць бойової техніки, повідомляє прес-служба російського флоту

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Морські піхотинці Чорноморського флоту Росії в рамках навчань на полігонах «Перевальне», «Ангарський» і «Козачий» в анексованому Москвою Криму проводять стрільби зі стрілецької зброї і бронетехніки.

До навчання залучені близько тисячі військовослужбовців і 50 одиниць бойової техніки, повідомляє прес-служба російського флоту.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в анексованому Криму називають незаконними.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року у зв’язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території півострова і засуджує зростання російської військової присутності в Чорному й Азовському морях.

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