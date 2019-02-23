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23 Лютий 2019, Київ 21:42
Фотогалереї

Американські кораблі в Севастополі: вперше в українському порту (фотогалерея)

20 лютого в Чорне море зайшов есмінець ВМС США USS Donald Cook (DDG-75). Планується, що 25 лютого він відвідає Одесу.

А ось перший візит американських військових кораблів в український порт відбувся 30 років тому – в серпні 1989 року. І цим портом був Севастополь. Згадуємо як це було. (Фото: Navsource)
У серпні 1989 року два американські військові кораблі &ndash;&nbsp;ракетний фрегат USS Kauffman (FFG-59) і ракетний крейсер Aegis USS Thomas S. Gates (CG-51) &ndash;&nbsp;вперше відвідали український порт &ndash;&nbsp;базу Червонопрапорного Чорноморського флоту СРСР у Севастополі
1 У серпні 1989 року два американські військові кораблі – ракетний фрегат USS Kauffman (FFG-59) і ракетний крейсер Aegis USS Thomas S. Gates (CG-51) – вперше відвідали український порт – базу Червонопрапорного Чорноморського флоту СРСР у Севастополі
Візит розпочався 4 серпня і тривав до 8 серпня
2 Візит розпочався 4 серпня і тривав до 8 серпня
Всі дні перебування американців у місті на Графській пристані, площі Нахімова і в морпорту був справжній ажіотаж &ndash; тисячі місцевих жителів, радянських моряків і їхніх рідних прийшли подивитися на американські кораблі і поспілкуватися з членами екіпажів
3 Всі дні перебування американців у місті на Графській пристані, площі Нахімова і в морпорту був справжній ажіотаж – тисячі місцевих жителів, радянських моряків і їхніх рідних прийшли подивитися на американські кораблі і поспілкуватися з членами екіпажів
Якщо спочатку влада виставила оточення, то потім його довелося зняти &ndash;&nbsp;натовп просто відтіснив матросів
4 Якщо спочатку влада виставила оточення, то потім його довелося зняти – натовп просто відтіснив матросів
Американські моряки в білій формі зійшли на берег і в оточенні груп севастопольців розбрелися центральною частиною міста
5 Американські моряки в білій формі зійшли на берег і в оточенні груп севастопольців розбрелися центральною частиною міста
Одночасно на кораблі американського флоту був відкритий доступ для місцевих жителів
6 Одночасно на кораблі американського флоту був відкритий доступ для місцевих жителів
Черги розтягнулися на кількасот метрів. На кораблях гостей пригощали хот-догами і колою
7 Черги розтягнулися на кількасот метрів. На кораблях гостей пригощали хот-догами і колою
У СРСР хот-доги й кола в жерстяних банках були дивиною
8 У СРСР хот-доги й кола в жерстяних банках були дивиною
А на набережній тривав жвавий &laquo;change&raquo; &ndash;&nbsp;міняли і продавали все, що можливо було в тих умовах &ndash;&nbsp;головні убори, значки, жуйку, колу в бляшанках, сигарети-на-цигарки та інші дрібниці
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А на набережній тривав жвавий «change» – міняли і продавали все, що можливо було в тих умовах – головні убори, значки, жуйку, колу в бляшанках, сигарети-на-цигарки та інші дрібниці
Американський корабельний оркестр на площі Нахімова грав незвичний для севастопольців, які звикли до маршів, джаз
10 Американський корабельний оркестр на площі Нахімова грав незвичний для севастопольців, які звикли до маршів, джаз
Кожну джазову композицію присутні приймали бурхливими оплесками
11 Кожну джазову композицію присутні приймали бурхливими оплесками
Від Чорноморського флоту гостей жартівливими українськими танцями розважав флотський ансамбль пісні і танцю
12 Від Чорноморського флоту гостей жартівливими українськими танцями розважав флотський ансамбль пісні і танцю
Були також &laquo;чергові&raquo; покладання вінків до меморіалу захисникам Севастополя і футбольний матч, результат якого історія не зберегла
13 Були також «чергові» покладання вінків до меморіалу захисникам Севастополя і футбольний матч, результат якого історія не зберегла
У звільнення американські моряки ходили щодня, тому встигли завести друзів і подруг
14 У звільнення американські моряки ходили щодня, тому встигли завести друзів і подруг
Коли USS Kauffman і USS Thomas S. Gates відправлялися, на причалі стояли сумні севастопольські дівчата, деякі з них не приховували сліз
15 Коли USS Kauffman і USS Thomas S. Gates відправлялися, на причалі стояли сумні севастопольські дівчата, деякі з них не приховували сліз
Через чотири місяці &ndash;&nbsp;3 грудня 1989 року &ndash;&nbsp;на круїзному судні біля берегів Мальти американський президент Джордж Буш і радянський лідер Михайло Горбачов оголосили про закінчення холодної війни. Ще через два роки Україна проголосила незалежність. Наступні візити американських кораблів до Севастополя відбувалися в рамках військового співробітництва США та незалежної України, їх було кілька десятків
16 Через чотири місяці – 3 грудня 1989 року – на круїзному судні біля берегів Мальти американський президент Джордж Буш і радянський лідер Михайло Горбачов оголосили про закінчення холодної війни. Ще через два роки Україна проголосила незалежність. Наступні візити американських кораблів до Севастополя відбувалися в рамках військового співробітництва США та незалежної України, їх було кілька десятків

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