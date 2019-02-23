20 лютого в Чорне море зайшов есмінець ВМС США USS Donald Cook (DDG-75). Планується, що 25 лютого він відвідає Одесу.



А ось перший візит американських військових кораблів в український порт відбувся 30 років тому – в серпні 1989 року. І цим портом був Севастополь. Згадуємо як це було. (Фото: Navsource)