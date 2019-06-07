Російські військові відпрацьовують застосування ракетної зброї в окупованому Криму

У Криму на полігоні «Опук» льотчики окремого морського штурмового авіаційного полку морської авіації та протиповітряної оборони Росії проводять навчання з використанням ракетної зброї. Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту Росії.

«В рамках планових навчань екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М і багатоцільових винищувачів Су-30СМ виконали бомбометання по мішенях і провели стрільби некерованою ракетною зброєю по берегових цілях, що імітували довготривалі вогневі точки умовного противника на узбережжі», – повідомили в прес-службі.

У відомстві зазначають, що в навчаннях беруть участь близько десяти екіпажів літаків Чорноморського флоту Росії.

Раніше бомбардувальна авіація ВКС Росії завдала ударів по наземних цілях умовного противника на конкурсі «Авіадартс-2019».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.