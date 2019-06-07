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07 Червень 2019, Київ 14:58
Новини | Події

Російські військові відпрацьовують застосування ракетної зброї в окупованому Криму

Росія проводить чергові навчання в окупованому Криму

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У Криму на полігоні «Опук» льотчики окремого морського штурмового авіаційного полку морської авіації та протиповітряної оборони Росії проводять навчання з використанням ракетної зброї. Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту Росії.

«В рамках планових навчань екіпажі фронтових бомбардувальників Су-24М і багатоцільових винищувачів Су-30СМ виконали бомбометання по мішенях і провели стрільби некерованою ракетною зброєю по берегових цілях, що імітували довготривалі вогневі точки умовного противника на узбережжі», – повідомили в прес-службі.

У відомстві зазначають, що в навчаннях беруть участь близько десяти екіпажів літаків Чорноморського флоту Росії.

/**/ /**/ /**/ У Генштабі ЗСУ регулярні навчання російських військових в Криму називають незаконними
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