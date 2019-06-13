На твердження про розтрату немає доказів – ДПСУ відповіла САП у справі про «Стіну»

З повідомлень про підозру, що була оголошена, зокрема, трьом посадовцям Держприкордонслужби України випливає, що твердження органу досудового розслідування про розкрадання державних коштів в рамках реалізації проекту «Стіна» не підтверджується належними доказами. Про це йдеться у заяві Держприкордонслужби, оприлюдненій у відповідь на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про передачу до суду обвинувального акту у справі.

«Державна прикордонна служба активно співпрацювала із органами досудового розслідування та надавала усю необхідну інформацію. В той же час, як випливає із повідомлень про підозру, твердження органу досудового розслідування не підтверджується жодними належними доказами. Крім цього, висновки, згідно з повідомленнями про підозру, врученими підозрюваним у даному кримінальному провадженні, також спростовуються низкою доказів, наявних у сторони захисту», – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ стверджують, що головними доказами у кримінальному провадженні стали експертизи, проведення яких, як переконані у відомстві, відбулося «зі значними порушеннями».

«Передача справи до суду свідчить про завершення досудового розслідування, в подальшому докази сторін уже слухатиме суд. У разі, якщо вина військовослужбовців ДПСУ буде встановлена, вони нестимуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства», – додали у Держприкордонслужбі.

13 червня у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що за фактом розтрати державних коштів на облаштування українсько-російського державного кордону передали обвинувальний акт до суду після висунення обвинувачення трьом посадовцям Держприкордонслужби України, трьом директорам фірм підрядників та двом посередникам.

У 2017 році детективи НАБУ почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації проекту «Стіна». За версією слідства, державі було завдано збитків на понад 16 мільйонів гривень. У липні минулого року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про завершення досудового розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів проекту «Стіна».

За даними слідства, розкрадання відбувалося через завищення обсягів фактично виконаних робіт порівняно із зазначеним в актах приймання-передачі. Крім того, у документах зазначалися роботи, які взагалі не виконувалися.

У вересні 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив на той час прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри, також планувалося, що згори буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.

У державному бюджеті на 2019 рік заклали 400 мільйонів гривень для цього проекту. Виконання проекту продовжили до 2021 року.

На початку поточного року у ДПСУ повідомили, що проект «Стіна» на кордоні з Росією реалізований на третину. Загальна ділянка спільного з Росією кордону складає 2,3 тисяч кілометрів.