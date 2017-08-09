«На нас очікує ще маса одкровень» – Семенченко про проект «Стіна»

Гості програми «Ваша Свобода»: Олег Слободян, помічник голови Державної прикордонної служби України – прес-секретар; Семен Семенченко, народний депутат України («Самопоміч»), перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони; Олександр Кірш, народний депутат України («Народний фронт») (телефоном).

Розтрата, привласнення та нецільове використання бюджетних грошей. У цьому підозрюють сімох осіб, які мають стосунок до реалізації проекту «Стіна» на кордоні з Росією. Серед затриманих – працівники Держприкордонслужби та керівники підрядних організацій. Слідство розглядає кілька епізодів. За одним із них, замість «Стіни» гроші пустили на реконструкцію гуртожитку та будівництво Будинку офіцерів. За іншим – гроші нібито розікрали, будуючи фортифікації з порушенням норм. Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький провадження за фактом відсутності «Стіни» називає обширним і не виключає подальших затримань.

Інна Кузнецова: Пане Слободян, як було сприйняте це затримання у Держприкордонслужбі?

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Cлідчі НАБУ у нас працюють вже більше року. Трьох затримано. Якщо вина буде доведена через суд, це буде їхньою особистою проблемою

​Олег Слободян: Наша позиція залишається незмінною. Ми і співпрацювали, і співпрацюємо з усіма правоохоронними органами, які дозволяють навести лад, у тому числі і в реалізації цього проекту. Насправді слідчі НАБУ у нас працюють вже тривалий час – більше року. Якщо говорити про конкретних військовослужбовців, то на даний момент трьох затримано. У разі, якщо їхня вина буде доведена через суд, то це буде їхньою особистою проблемою.

Проект потрібен Україні. Не зважаючи навіть на недостатність фінансування, його потрібно продовжувати

Це не впливає жодним чином на актуальність проекту. Тому що проект потрібен Україні. Не зважаючи навіть на недостатність фінансування, його потрібно продовжувати.

– Кому належало рішення фінансувати будівництво гуртожитку і реконструкцію Будинку офіцерів за рахунок цих коштів?

Немає ніякого Будинку офіцерів. З одного боку, зробили підрозділ, а з іншого – квартири для сімей офіцерського складу. У рамках цього проекту передбачена реконструкція підрозділу

​Олег Слободян: Немає ніякого Будинку офіцерів, як будинку для проведення культурних заходів. Там було старе приміщення. З одного боку, зробили підрозділ, а з іншого – квартири для сімей офіцерського складу. У рамках цього проекту передбачене будівництво нових підрозділів, у тому числі і реконструкція підрозділу, про який говорить пан Холодницький. Тому що неможливо охороняти кордон, не маючи приміщень, де це робити. Нещодавно було відкриття нового відділу прикордонної служби «Тополі», який був реконструйований в рамках цього проекту (проект «Стіна» – ред.). І те, що у слідчих САП є підозри, що це, можливо, було не так, то повторюся, що ми відкриті для слідства.

– Пане Семенченко, Ви завжди вважали, що проект «Стіна» – це маячня, що необхідно було витрачати гроші на те, аби було більше прикордонників в цих районах, так само на їхнє матеріальне забезпечення. Чи добре було зроблено, що витрачали гроші на будівництво гуртожитку?

Детективи НАБУ зробили те, чого не зробила прикордонна служба, що «по-липовому» зробили КРУ і Фініспекція. Вони взяли всі платіжки, документи і звірили з тим, що є наявним

​Семен Семенченко (переклад): Я не став би все зводити до будівництва гуртожитків. Детективи НАБУ зробили те, чого не зробила прикордонна служба, що «по-липовому» зробили КРУ і Фініспекція. Вони просто пройшлися ділянками кордону, де збудували так звану «Стіну», взяли всі платіжки, всі додаткові документи і звірили з тим, що є наявним, а що є на папері. З’ясували масове відправлення грошей через «конверти», переведення у готівку. У тому числі затримали посередника між полковником Атаманюком, керівником будівельного управління Держприкордонслужби, і постачальниками. У нього було знайдено під час обшуку 1,5 мільйони гривень.

Європейський вал – це 66 мільйонів євро. Виглядає як фортифікаційна споруда з бетонною загородкою, контрольно-слідовими смугами, сигналізацією та ровами на відстані 2295 кілометрів. Мали бути рокадні дороги. Існує два проекти «Стіна»

По-друге, була проведена експертиза бетону й інших будматеріалів. З’ясувалося, що в деяких випадках у кілька разів відрізнявся вміст того ж цементу. Це призвело до того, що на багатьох ділянках кордону інженерна сітка, яку багато хто вважає «Стіною», була вкрадена навіть російськими селянами, яким нічого не треба було демонтувати – її просто знімали і забирали.

Відповіді МВС, що фінансування йде з бюджету. А чернігівська адміністрація відповідає, що кошти виділяються ЄС. На нас очікує ще маса одкровень

Були і зразкові ділянки кордону з відеокамерами, з бетонними спорудами, з рокадними дорогами, куди і привозили і представників Комітету з питань нацбезпеки і оборони, і журналістів. У багатьох випадках було звичайне поле, сіточки, які підтримували ломаки.

– Це мала бути оця сітка, чи це мав бути бетон? Сьогодні, коли у Назара Холодницького запитали, якою має бути ця «Стіна», він сказав: великою, бетонною.

​Семен Семенченко: 8.10.2014 року... Європейський вал – це 66 мільйонів євро. Це з самого початку було. І він виглядає як фортифікаційна споруда з бетонною загородкою, контрольно-слідовими смугами, сигналізацією та ровами на відстані 2295 кілометрів. Там мали бути рокадні дороги. У 2015-у було зроблено ще один план «Стіна». Тобто існує два проекти «Стіна».

Саджає не НАБУ. Або восени ми отримаємо антикорупційний суд, або «Стіна» знадобиться– до неї треба поставити всю цю мерзоту, яка під час війни розкрадає країну!

Існують, наприклад, часткові відповіді МВС, що фінансування йде з бюджету. А чернігівська адміністрація відповідає, що кошти виділяються ЄС. На нас очікує ще маса одкровень. Українці очікували там побачити «Стіну», але вона з самого початку і не планувалася. Це був піар політичної сили. Сама споруда необхідна... не у воєнний час. Навіщо потрібні протитанкові рови, які долаються в сучасній війні завдяки технічним засобам? Ширина рову ніде не складає більше від двох метрів!

Тільки частину коштів Атаманюк залишав собі. Все решта йшло нагору. Я не став би все звалювати на прикордонну службу

Саджає не НАБУ. Або восени ми отримаємо антикорупційний суд, або «Стіна» знадобиться в іншому сенсі – до неї треба поставити всю цю мерзоту, яка під час війни розкрадає країну!

Навіть посадові особи Держприкордонслужби – це виконавці. Тому що тільки частину коштів пан Атаманюк залишав собі. Все решта йшло нагору. Тому я не став би все звалювати на прикордонну службу.

– Це все будуть з’ясовувати слідчі.

Депутатів «Народного фронту» звинувачують у тому, що це була технологічна ідея, партійний піар. Що Ви можете сказати стосовно цього, пане Кірш?

Жодної цінності «Стіна» не представляє і не може представляти у війні з ядерною державою. «Стіна» може тільки знадобитися для відмивання грошей

​Олександр Кірш (переклад): «Стіна» в наш час, у 21-му століття, під час війни з Росією, військового значення не може мати. Жодної цінності «Стіна» не представляє і не може представляти у війні з ядерною державою. «Стіна» – це просто смішно. Інша справа, що там можна закопати купу грошей, як і при любому будівництві. Але коли йде мова про військове значення «Стіни» – це дуже дивно. Моя особиста позиція, що «Стіна» не потрібна, може тільки знадобитися для відмивання грошей.

Фінансування здійснювалося виключно з держбюджету. Профінансовано 15%

​Олег Слободян: Фінансування здійснювалося виключно з держбюджету. Хоча спочатку передбачалося три джерела фінансування. На даний момент профінансовано близько 15%. Жодна стіна не зможе захистити від збройної агресії, тому що «гради», авіація – воно легко перелітає через кордон.

Інша справа, що ефективний моніторинг лінії держкордону дозволить нам своєчасно реагувати на загрози, які виникають, а в разі військового вторгнення, забезпечити вихід основних сил і їх розгортання.

На тих ділянках, де проект реалізований, кількість порушень зведена до нуля. Аналогічні системи за суттю зараз споруджують всі країни Балтії і Польща.