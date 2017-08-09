Слободян про розслідування щодо проекту «Стіна»: прикордонники будуть співпрацювати зі слідством

У Держприкордонслужбі заявляють, що прикордонники співпрацювали і будуть співпрацювати з антикорупційними органами у рамках розслідування про розкрадання коштів проекту «Стіна». Про це в ефірі Радіо Свобода заявив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, коментуючи заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо нецільового використання грошей, виділених на проект «Стіна».

За його словами, розслідування не має скасувати проект «Стіна».

«Якщо дійсно їхня вина буде доведена через суд, то це буде їхньою особистою проблемою, це не впливає жодним чином на актуальність проекту, тому що проект потрібен Україні, його потрібно продовжувати», – заявив Слободян.

Він зауважив, що проект «Стіна» передбачає будівництво нових приміщень для прикордонників і створення нових підрозділів.

«Неможливо охороняти кордон, не маючи умовно кажучи приміщень, де це робити. Нещодавно було відкриття нового відділу прикордонної служби «Тополі», який також був реконструйований в рамках цього проекту. Тому і реконструкція підрозділу, про який говорить Назар Холодницький, вона також відбувалася в рамках цього проекту (проект «Стіна» – ред.)», – заявив Олег Слободян.

«Немає ніякого будинку офіцерів, як будинку для проведення культурних заходів. Було старе приміщення. З одного боку зробили підрозділ, з іншого боку квартири для сімей офіцерів. Ось в цьому сенсі будинок офіцерів», – пояснив Слободян, коментуючи заяву Холодницького щодо «будинку офіцерів» у Харкові.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що сьогодні семи затриманим у рамках справи про розкрадання коштів проекту «Стіна» оголосять про підозру, а в суді прокуратура буде наполягати на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керівник САП розповів, що розслідуються кілька епізодів – «гроші, які були виділені на безпосередньо на будівництво укріплень і різних фортифікаційних споруд, використали на реконструкцію колишнього гуртожитку і будівництво будинку офіцерів у Харкові». Ще один епізод, за словами Холодницького, це розтрата представниками Держприкордонслужби коштів, які мали використовуватися на будівництво доріг, будівництво «Стіни» і інших інфраструктурних об’єктів.

У вересні 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив на той час прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри, також планувалося, що зверху буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.