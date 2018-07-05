НАБУ та САП відкрили матеріали слідства щодо проекту «Стіна»

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів проекту «Стіна», повідомила 5 липня прес-служба НАБУ.

Прокурори надали доступ до матеріалів слідства вісьмом підозрюваним у заволодінні коштами державного бюджету, виділеними на інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону та територій, прилеглих до зони бойових дій. Після того, як підозрювані завершать ознайомлення, детективи НАБУ складуть обвинувальний акт, а прокурори САП направлять його до суду.

Посадовців Державної прикордонної служби та представників бізнесу підозрюють у корупційних зловживаннях, в результаті яких інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16,68 мільйона гривень. Зокрема, детективи НАБУ і прокурори САП інкримінують вчинення кримінальних правопорушень начальнику управління капітального будівництва Держприкордонслужби України за ч.5 ст.191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»), ч.3 ст.27, ч.2 ст.210 («Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням») Кримінального кодексу України.

Також серед підозрюваних ще двоє посадовців ДПСУ, підрядники та посередники.

За даними слідства, розкрадання коштів проекту «Стіна» відбувалося через завищення обсягів фактично виконаних робіт порівняно із зазначеним в актах приймання-передачі. Крім того, у документах зазначалися роботи, які взагалі не виконувалися.

У НАБУ вказують, що кілька епізодів, пов’язаних із проектом «Стіна», виділені в окреме провадження й розслідування по них триває.