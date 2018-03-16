На третину мільярда не дофінансували облаштування кордону в 2017 році – #Точно

Минулого року витрати за бюджетною програмою «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» склали 199,9 мільйона гривень, або 39,9% від необхідних видатків. Така інформація міститься у звіті про видатки 2017 року Державної казначейської служби, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Загалом минулого року Державна прикордонна служба планувала витратити на облаштування кордону півмільярда гривень.

На кінець 2017 року Україна облаштувала понад 140 кілометрів території на кордоні з Росією, повідомив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал.

У вересні 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомляв тодішній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри, також планувалося, що згори буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.

Торік детективи НАБУ почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації проекту «Стіна». За версією слідства, державі завдано збитків у розмірі понад 16 мільйонів гривень, наразі кілька фігурантів справи арештовані.

У бюджеті на 2018 рік на облаштування кордону знову передбачено півмільярда гривень.