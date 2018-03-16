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16 Березень 2018, Київ 09:48
#Точно

На третину мільярда залишилося недофінансованим облаштування кордону в 2017 році

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Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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