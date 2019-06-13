Обвинувальний акт у справі про розтрату на проект «Стіна» передали до суду – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що за фактом розтрати державних коштів на облаштування українсько-російського державного кордону передали обвинувальний акт до суду після висунення обвинувачення 3 посадовцям Держприкордонслужби України, 3 директорам фірм підрядників та 2 посередникам, повідомила прес-служба САП.

«Загалом на лаві підсудних постануть 8 осіб. В ході розслідування встановлено, що посадові особи Державної прикордонної служби України, за пособництва та співучасті із суб’єктами господарської діяльності, при реалізації проекту щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону заволоділи грошовими коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах, чим спричинили збитки державі на загальну суму 16 688 496,31 грн, що в шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що обвинувальний акт скерували до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті.

У 2017 році детективи НАБУ почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації проекту «Стіна». За версією слідства, державі було завдано збитків на понад 16 мільйонів гривень. У липні минулого року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про завершення досудового розслідування справи про розкрадання бюджетних коштів проекту «Стіна».

За даними слідства, розкрадання відбувалося через завищення обсягів фактично виконаних робіт порівняно із зазначеним в актах приймання-передачі. Крім того, у документах зазначалися роботи, які взагалі не виконувалися.

У вересні 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив на той час прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри, також планувалося, що згори буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.

У державному бюджеті на 2019 рік заклали 400 мільйонів гривень для цього проекту. Виконання проекту продовжили до 2021 року.

На початку поточного року у ДПСУ повідомили, що проект «Стіна» на кордоні з Росією реалізований на третину. Загальна ділянка спільного з Росією кордону складає 2,3 тисяч кілометрів.