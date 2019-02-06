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06 Лютий 2019, Київ 16:38
Новини | Політика

Проект «Стіна» на кордоні з Росією реалізований на 30% – ДПСУ

Облаштування російсько-українського кордону в Харківській області, 15 червня 2017 року

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Проект «Стіна» на кордоні з Росією реалізований на 30%, повідомила Державна прикордонна служба України. У відомстві зазначили, що це «адекватно обсягам фінансування».

«На ділянці Харківської області, де цей проект практично завершено, рівень контролю над кордоном становить практично 100%. Там майже немає порушень державного кордону», – розповів речник ДПСУ Олег Слободян.​

У вересні 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив на той час прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри, також планувалося, що згори буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.

У державному бюджеті на 2019 рік заклали 400 мільйонів гривень для цього проекту. Виконання проекту продовжили до 2021 року.

Загальна ділянка спільного з Росією кордону складає 2,3 тисяч кілометрів.

Проект «Стіна». Україна продовжує укріплювати кордон з Росією (відео)
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Проект «Стіна». Україна продовжує укріплювати кордон з Росією (відео)

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У 2017 році детективи НАБУ почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту «Стіна». За версією слідства, державі завдано збитків у розмірі понад 16 мільйонів гривень, наразі кілька фігурантів справи арештовані.

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