Проект «Стіна» на кордоні з Росією реалізований на 30% – ДПСУ

Проект «Стіна» на кордоні з Росією реалізований на 30%, повідомила Державна прикордонна служба України. У відомстві зазначили, що це «адекватно обсягам фінансування».

«На ділянці Харківської області, де цей проект практично завершено, рівень контролю над кордоном становить практично 100%. Там майже немає порушень державного кордону», – розповів речник ДПСУ Олег Слободян.​

У вересні 2014 року український уряд затвердив запропонований Державною прикордонною службою проект «Стіна». Як повідомив на той час прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, проект передбачає захисні укріплення у вигляді металевої сітки висотою два метри, також планувалося, що згори буде натягнутий колючий дріт, по деяких частинах якого проведуть електричний струм.

У державному бюджеті на 2019 рік заклали 400 мільйонів гривень для цього проекту. Виконання проекту продовжили до 2021 року.

Загальна ділянка спільного з Росією кордону складає 2,3 тисяч кілометрів.

У 2017 році детективи НАБУ почали розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації так званого проекту «Стіна». За версією слідства, державі завдано збитків у розмірі понад 16 мільйонів гривень, наразі кілька фігурантів справи арештовані.