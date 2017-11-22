Навіщо ФСБ Росії обгороджує окупований Крим

2018 року російські силовики планують добудувати паркан на адміністративному кордоні окупованого Росією українського Криму з материковою частиною України.

Будівництво 50-кілометрової стіни обіцяли завершити до грудня 2017 року, а витратити на об'єкт планувалися майже в 213 мільйонів рублів, або приблизно 3,5 мільйони доларів. Депутат Держдуми Росії від анексованого Криму Руслан Бальбек говорив, що стіна потрібна нібито для «протидії терору та екстремізму». В українському МЗС назвали ці плани свідченням чергового порушення норм міжнародного права Росією.

Ось що говорять про зведення стіни в прикордонному управлінні ФСБ Росії у Криму:

«Крим є динамічним регіоном, і величезна кількість мандрівників і туристів приїжджає сюди на відпочинок упродовж усього року, тому їхня безпека, а також безпека жителів півострова є для нас пріоритетним завданням, для вирішення якого «державний кордон» і надалі оснащуватиметься найпередовішими інженерними спорудами та технікою».

​Стіна на адмінкордоні з Кримом з'явиться на трьох підконтрольних Росії контрольно-пропускних пунктах і обійдеться в 3,5 мільйони доларів.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу України Ігор Романенко проводить паралель між «кримською» й «мексиканською» стіною в США.

‒ Це від початку пропагандистський політичний проект, його реалізують за командою згори, незважаючи на відсутність економічної доцільності. Зовсім недавно ми бачили схожий приклад у США, там стіна на кордоні з Мексикою стала важливим пунктом передвиборної програми Дональда Трампа. Зараз американський президент докладає всіх зусиль, щоб його знаковий проект відбувся, незважаючи на скептичні оцінки експертів. Фахівці з безпеки добре знають, що загородження не змінює ситуації в кращу сторону, іноді навіть навпаки. Україна після 2014 року також намагалася збудувати стіну на кордоні з Росією, і це обернулося лише корупційним скандалом. Єдиний вдалий приклад ‒ оборонні споруди проти терористів в Ізраїлі.

Ігор Романенко додає, що сучасним військам не потрібно багато зусиль для подолання захисних стін, тому, з військової точки зору, подібні проекти, на його думку, є неефективними.

Речник української Держприкордонслужби Олег Слободян вважає, що стіна покликана обмежити свободу пересування кримчан, а не захистити їх.

Загородження потрібне для того, щоб у громадян України з Криму не виникало навіть намірів якимось чином потрапити на материк

‒ Зводити будь-які споруди восени-взимку досить складно, тому ми припускаємо, що основна фаза робіт розпочнеться навесні. Так чи інакше, не можна розцінювати цю стіну як прикордонну, адже Крим лише тимчасово окупований Росією. Вона перетворює півострів на величезну військову базу, а загородження потрібне для того, щоб у громадян України з Криму не виникало навіть намірів якимось чином потрапити на материк. Можливо, росіяни при будівництві спробують захопити ще якісь території за межами Перекопського перешийка, але це буде зрозуміліше навесні. Поки що ФСБ поспішає завершити процедури до 20 грудня ‒ мабуть, щоб освоїти бюджетні гроші.

Олег Слободян зазначає, що українські військові й так охороняють адмінкордон з боку материка, так що потрапити до Криму без проходження контролю неможливо.

Український військовий експерт Олег Жданов упевнений, що ця стіна ‒ лише невеликий елемент оборонних споруд на Перекопі.

Росія демонструє, що Перекоп ‒ нездоланний кордон

‒ Росіяни хочуть звести щось подібне до «лінії Маннергейма» або «лінії Мажино». Вони фактично створили укріпрайон з боку Криму: в окопах стоять танки, розміщені війська, встановлена стаціонарна артилерія. Росія демонструє, що Перекоп ‒ нездоланний кордон і його не вийде взяти, як під час усіх попередніх воєн у цьому регіоні. Так що сама стіна ‒ лише невелика частина оборонної лінії. Швидше за все, її секції розмістять навіть на мілинах, щоб війська не могли перейти їх убрід з досвіду Другої світової. У разі чого росіяни мають намір утримувати Перекоп довго й ґрунтовно. Україні доведеться докласти титанічних зусиль для повернення півострова.

(Над текстовою версією матеріалу працював Владислав Ленцев)

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії