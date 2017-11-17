В окупованому Криму в 35 разів зменшилася кількість молодих людей, які навчаються українською мовою – МЗС

В окупованому Росією Криму в 35 разів зменшилася кількість молодих людей, які отримують навчання українською мовою, повідомляє МЗС України з посиланням на голову Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Ігоря Прокопчука.

«Російська окупаційна влада у Криму продовжує викорінювати усі прояви української ідентичності, освіти та культури на півострові. Зокрема, між 2013-им та 2017 роками кількість молодих людей, які навчаються українською мовою, різко скоротилася – з майже 13 тисяч до 370 (зменшення в 35 разів), кількість українських шкіл зменшилася з семи до однієї, а класів з 875 – до 28. Українська як мова навчання була усунута з освіти у вищих навчальних закладах», – заявив Ігор Прокопчук напередодні на черговому засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Дипломат додав, що ці обмеження суперечать рішенню Міжнародного суду ООН, відповідно до якого Росія повинна «забезпечити доступність освіти українською мовою».

«Це тривожне та подальше погіршення ситуації вимагає адекватної реакції та постійного активного залучення Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин з метою пошуку шляхів дотримання прав кримських татар, українців та інших етнічних груп в окупованому Криму», – заявив Прокопчук.

14 листопада Третій комітет (із соціальних, гуманітарних і культурних питань) 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН схвалив проект резолюції «Становище з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі (Україна)». Як повідомили в МЗС, пропонована резолюція Генасамблеї має на меті «змусити Росію як державу-окупанта припинити грубі порушення прав та основних свобод людини». Очікується, що розгляд проекту резолюції відбудеться на пленарному засіданні ГА ООН у другій половині грудня 2017 року.