Розрив дипломатичних відносин із Росією: як це буде?

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На четвертий рік воєнного конфлікту на сході України Київ збирається розірвати дипломатичні відносини з Москвою. Що зміниться після такої дії? Як відреагує Росія? І що чекатиме на трудових мігрантів та політв’язнів? Про це в студії Радіо Донбас.Реалії розпитали експерта Центру досліджень Росії, екс-посла України в Ірані Олександра Самарського.

– Наявність дипломатичних відносин свідчить про дружній характер відносин між двома державами, їхня відсутність – про ворожий. А який зараз характер наших відносин з Росією? Ми дружимо? Ми стратегічні партнери?

​Ми говоримо про те, що Росію потрібно притягти до відповідальності. Але якщо ми звернемося до міжнародного суду, перше, що там скаже Росія, заперечуючи факт агресії: «Чекайте. У нас дипломатичні відносини. Була б у наших діях якась антиукраїнська позиція, Україна би розірвала відносини». Отже, Україна грає на користь Росії. Ми вводимо в оману міжнародне товариство тим, що не розриваємо дипломатичних відносин з Росією, підміняємо поняття «АТО» і «війна», окуповані території не називаємо окупованими тощо.

– Це такий дипломатичний сигнал світові, що Україна визнає Росію агресором?

– Це мова дипломатії, яка засвідчує характер відносин між державами. На якій підставі держави розривають дипломатичні відносини? Навіть на основі підозри, що одна країна мала поставити зброю в іншу і нею когось вбити. Ми ж маємо яку кількість убитих, мільйони біженців, і при цьому вважаємо Росію – стратегічним партнером? Це вигідно Україні? Ні!

Запитання від слухача: Ваша думка стосовно запровадження візового режиму з Росією?

Відсутність із Росією візового режиму – це негатив для нашої безпеки

– Відсутність із Росією візового режиму – це негатив для нашої безпеки. Скільки в нас терористичних актів проти людей було скоєно за останній час? Я як громадянин не відчуваю себе в безпеці.

– Якщо уряд у найближчий час розриває відносини з Росією. Як це відбувається процесуально?

– Дипломатичні відносини були запроваджені постановою Кабінету Міністрів, так і будуть іншою постановою розриватися. Це не основна проблема. Визнання агресії Росії, окупації Криму та Донбасу – це має автоматично вести до розриву дипломатичних стосунків.

За 2 місяці відкликали майже 40% послів. Цим задали удар по можливості України за кордоном достукатися до іноземного керівництва

​– Але ж Україна вже 2 роки на має посла в Росії?

– І що? У нас 2 роки не було посла в НАТО. Крім того, після Криму і до Донбасу за якихось 2 місяці було відкликано майже 40% послів, причому професіоналів. Цим було завдано удар по можливості України за кордоном достукатися до іноземного керівництва.

– Тобто нічого не зміниться. Тільки закриють «фортецю» в Києві, яка називається посольство Росії?

– Ні для кого не секрет, що посольство російське вже давно там не працює, а робітники не їздять на машинах з російськими номерами. І взагалі вони працюють в іншому місці. Це посольство, яке офіційно тут має імунітет, здебільшого складається зі співробітників ГРУ.

– Чи не сприйме таке рішення Росія як оголошення війни?

– Росія непередбачувана. Ось у нас були з ними дипломатичні стосунки та договори. Це нас врятувало? Крим забрали, на Донбасі взагалі незрозуміло, що відбувається.

Ось пишуть, що Росія повністю припинить економічну співпрацю. Якби це їй було вигідно, вона б це зробила давно.

– Якщо Україна припинить свої дипломатичні відносини з Росією, як тоді з трудовими мігрантами?

– Мені здається, що на цій темі дуже багато спекулюють. Хіба питання українських заробітчан в Росії дипломатичне? Воно економічне. Той, хто хоче захистити права наших заробітчан, насамперед повинен вимагати від уряду створити нормальні робочі місця та умови для розвитку бізнесу. А не тотально обдирати всіх, заганяти бізнес в тінь, а людей провокувати на виїзд.

Хто хоче захистити права заробітчан, повинен вимагати від уряду створити нормальні робочі місця та умови для розвитку бізнесу

Розрив дипломатичних відносин не веде до розриву консульських. Дипломатичні установи, наприклад, посольство, займаються політичною та економічною співпрацею. Консульські установи відповідають за захист прав громадян.

Наприклад, Грузія і Росія розірвали дипломатичні і консульські відносини. Але є практика, коли інтереси однієї країни в іншій представляє третя. Здається там це була Швейцарія.

Отже, якщо будуть якісь проблеми з українськими трудовими мігрантами, то їх буде вирішувати інша держава, хоча б Швейцарія. І ось питання: до кого російська сторона буде проявляти більше поваги і дослухатися - до українського представника чи швейцарського?

Потрібно розуміти, що все ж такі трудові мігранти в Росії – це не той прошарок, який там більш незахищений. Не забуваємо про політв’язнів, заручників, українських громадян, які живуть в Криму, кримських татарів. І як раз в цій ситуації консул третьої держави зробить вагомий внесок у рішення цих проблем.

Запитання від слухача: Хто буде обирати цю третю країну?

– Доведеться погоджувати кандидатуру з Росією.

– Чи не затягнеться пошук третьої сторони на роки?

– Ні! Бо Росія в цьому теж зацікавлена. Адже і її громадяни приїжджають до нашої держави.

Запитання від слухача: Донбас буде автономним. Якби ми інакше не хотіли. Отже, потрібно на якихось умовах компромісних, коли будуть не задоволені і Україна, і Росія, але зробити Донбас автономним. А крім того, без Росії наша економіка завжди буде слабкою, а ми будемо злиденною окраїною Європи. Тому потрібно шукати шляхи відновлення економічних відносин з Росією.

– Донбас не буде автономним. Немає для цього ніяких підстав. Це буде інша модель, може, абхазька або південноосетинська, але не придністровська. Наше суспільство не дозволить цього, адже не для того було покладено стільки життів, щоб потім створювалася модель, яка ослабить Україну.

Стосовно економіки…Росія 25 років вела економічну війну з Україною. Лише двічі вона її припиняла, коли була перша та друга Чеченська війна. На той момент Росії було не до іграшок. Отже, ми маємо зробити так, щоб Росія зосередилась на внутрішніх проблемах.

– Президент України Петро Порошенко каже, що Україна віддає перевагу політико - дипломатичному способу вирішення конфлікту на Донбасі та анексії Криму. Як вирішувати конфлікт дипломатично, якщо немає дипломатичних відносин?

– Ми маємо масу прикладів, коли проблеми вирішуються без наявності дипломатичних відносин. Та ж угода щодо ядерної програми Ірану. Хто сидів за столом переговорів? США та Великобританія, а між ними були розірвані дипломатичні відносини.

Але я вважаю, ніяка дипломатія без сили нічого вирішити не може. І сподіватися на те, що прийде Захід та все «порішає», теж не потрібно. Вони можуть чомусь посприяти або заважати, але вирішувати все ми повинні самі.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)