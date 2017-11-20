«Злочинний» патріотизм: чому в окупованому Криму ФСБ Росії звинуватила Ігоря Мовенка в «екстремізмі»?

ФСБ Росії звинувачує севастопольського активіста Ігоря Мовенка в «публічних закликах до екстремістської діяльності». Йдеться про публікацію в соцмережі з текстом «Крим – це Україна». За цією статтею кримчанину загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У вересні 2016 року в окупованому Росією Криму Ігоря Мовенка жорстоко побили через символіку українського батальйону «Азов», наклеєну на велосипед. Лікарі тоді діагностували у потерпілого безліч травм, у тому числі відкриту черепно-мозкову та перелом основи черепа. Проте підконтрольний Кремлю Гагарінський районний суд Севастополя оштрафував Ігоря Мовенка на дві тисячі рублів нібито «за поширення нацистської символіки».

Координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник вважає, що, звинуваченнями українця в «екстремізмі», російська влада припиняє його спроби відкрити кримінальну справу щодо нападника.

Проти людини, яка намагається домогтися справедливості, просто використовують екстремістські статті

– Ми розглядаємо справу Ігоря Мовенка в загальному контексті переслідування українців у Криму. Восени 2016 року його побив колишній співробітник українського «Беркуту», який перейшов на бік Росії та працює в правоохоронних органах. Відтоді Ігор безуспішно намагається домогтися порушення кримінальної справи за фактом цього страшного нападу. Це закінчилося тим, що поліцейські приїхали до нього на роботу, відвезли додому, б'ючи, і провели обшук. Після цього, у квітні 2017 року, стало відомо про те, що з'явилася кримінальна справа проти Ігоря Мовенка за «екстремізм». Приводом став коментар від літа 2016-го, тобто розміщений задовго до побиття. Це вкрай виборча практика. По суті, проти людини, яка намагається домогтися справедливості, просто використовують екстремістські статті. Будь-кого можна притягнути (до відповідальності – ред.) таким чином.

Ольга Скрипник відзначає, що коментарі в соцмережах, що розпалюють ненависть до українців, російських поліцейських не цікавлять.

Росія повинна відповісти за всі ці політично мотивовані переслідування

– Усе це однозначно вказує на політично мотивовану кримінальну справу. Зараз Ігор Мовенко перебуває під домашнім арештом. Ми нараховуємо в Криму принаймні 50 кримінальних справ, за підсумком яких людей позбавили волі в СІЗО або в тюрмах. Інша група – це люди з обмеженою свободою – на кшталт Ігоря Мовенка. І, нарешті, є вже звільнені Ільмі Умеров, Ахтем Чийгоз та інші активісти. На нашу думку, Росія повинна відповісти за всі ці політично мотивовані переслідування, незалежно від результатів судів. Не варто забувати також про воєнні злочини росіян в Криму.

Начальник відділу прокуратури АР Крим Максим Кандзеба стверджує, що його відомство спробує оголосити в міжнародний розшук винних у переслідуванні севастопольського активіста.

Ми збираємо дані щодо переслідування Ігоря Мовенка, щоб відкрити кримінальну справу

– Ми зараз збираємо всі дані щодо переслідування Ігоря Мовенка, щоб відкрити кримінальну справу і внести до єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо є свідки того побиття, закликаємо їх звертатися до нас для надання свідчень. У будь-якому випадку, ми оголошуватимемо підозру винним тільки після того, як зберемо достатньо доказів. Далі можна буде говорити про те, щоб оголосити цих людей, у тому числі нападника на українця – екс-співробітника «Беркуту» – у міжнародний розшук.



Кримський історик і політолог Євгенія Горюнова робить висновок, що переслідування українців у Криму – лише один із елементів гібридної війни Росії проти України.

У Росії є мета показати, що Україна – нібито недодержава, де переміг фашизм

– Сьогодні відкрито демонструвати українську символіку в Криму – це фактично подвиг. У 2014-2015 роках за неї могли оштрафувати, а тепер перспективи страшніші – вироки з реальним тюремним терміном, як у випадку з Володимиром Балухом. Це цілеспрямована політика Росії для того, щоб викорінити у людей спогади про Україну і любов до неї, а також щоб представити її в абсолютно негативному світлі. Такі ідеї постійно озвучуються в підконтрольних «владі» кримських ЗМІ. У Росії є мета показати, що Україна – нібито «недодержава», де переміг «фашизм», і вона домагається цього комплексно: починаючи від пропаганди по телевізору і закінчуючи кримінальними переслідуваннями українців. Очевидно, на думку Кремля, без контролю влади любити Україну злочинно.



(Над текстової версією матеріалу працював Владислав Ленцев)

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії