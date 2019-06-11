За 2 роки «безвізу» українці здійснили понад 42 мільйони поїздок до ЄС – прикордонники

З початку дії безвізового режиму українські громадяни здійснили 42,6 мільйона поїздок до країн Європейського союзу, повідомив радник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян на сторінці у Facebook.

«9,2 мільйони громадян України перетнули кордон з біометричними паспортами, з них майже 3 мільйони українців прямували без віз, з новими біометричними паспортами, тобто скористалися режимом безвізу», – повідомив Слободян.

За його даними, найбільша кількість громадян України – понад 1 мільйон – перетнули кордон з Польщею. Також для українців були активними ділянки кордону з Угорщиною, Румунією і Словаччиною.

У ДПСУ зазначили, що майже 1 мільйон українців скористалися авіаційним сполученням. Тоді як морське сполучення є найменш популярним – всього близько 500 людей.

Загалом за другий рік «безвізу» ним скористалися 2,35 мільйона українців (для порівняння за перший рік – 560 тисяч), додав Слободян.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.