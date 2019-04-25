Голова представництва ЄС в Україні: я не бачу, чому ми повинні прибирати безвіз

Голова представництва Європейського союзу в Україні Юґ Мінґареллі не бачить причин скасовувати безвізовий режим.

«Я не бачу, чому ми повинні прибирати безвізовий режим. Я не бачу ніяких загроз», – сказав Мінґареллі під час зустрічі Європейської бізнес-асоціації.

Водночас він закликав Україну «дотримуватися своїх зобов’язань».

Візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» набрала чинності 11 червня 2017 року. У січні 2019 року президент України Петро Порошенко заявив, що безвізовим режимом із країнами Європейського союзу скористалися два мільйони українців.

Європейська комісія у своєму звіті про безвіз за 2018 рік закликала Україну докласти додаткові зусилля для подолання нелегальної міграції.