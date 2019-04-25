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25 Квітень 2019, Київ 12:31
Новини | Політика

Голова представництва ЄС в Україні: я не бачу, чому ми повинні прибирати безвіз

Юґ Мінґареллі про безвіз: Я не бачу ніяких загроз

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Голова представництва Європейського союзу в Україні Юґ Мінґареллі не бачить причин скасовувати безвізовий режим.

«Я не бачу, чому ми повинні прибирати безвізовий режим. Я не бачу ніяких загроз», – сказав Мінґареллі під час зустрічі Європейської бізнес-асоціації.

Водночас він закликав Україну «дотримуватися своїх зобов’язань».

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Візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» набрала чинності 11 червня 2017 року. У січні 2019 року президент України Петро Порошенко заявив, що безвізовим режимом із країнами Європейського союзу скористалися два мільйони українців.

Європейська комісія у своєму звіті про безвіз за 2018 рік закликала Україну докласти додаткові зусилля для подолання нелегальної міграції.

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