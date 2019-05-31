Україна і Коста-Рика домовляються про безвіз – МЗС

Україна і Коста-Рика мають намір укласти угоду про безвізовий режим для громадян обох країн, повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

За повідомленням, про це домовилися на перших в історії двосторонніх відносин консульських консультаціях між Україною і Коста-Рикою.

«Делегації проаналізували стан та перспективи співпраці у візово-міграційній сфері, розглянули питання захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб обох держав, обмінялися основними досягненнями консульських служб та обговорили перспективи розширення взаємної консульської присутності. З метою інституалізації рішення коста-риканської сторони стосовно запровадження безвізового режиму для в’їзду на її територію для громадян України досягнута домовленість щодо укладення відповідної двосторонньої угоди про безвіз», – йдеться в повідомленні.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

З 14 квітня цього року для українців почав діяти туристичний «безвіз» до Таїланду.

У січні в МЗС заявляли, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження «безвізу» з 22 країнами світу.