З 14 квітня для українців починає діяти туристичний «безвіз» до Таїланду

З 14 квітня 2019 року громадяни України зможуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз, повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

«Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), строк безвізового перебування – до 30 днів. Для перебування на території Таїланду строком більш ніж 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі», – йдеться в повідомленні.

Запровадження безвізового режиму між Україною і Таїландом президент Петро Порошенко анонсував у листопаді минулого року.

У січні поточного року в МЗС заявляли, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження «безвізу» з 22 країнами світу.