МЗС радить українцям бути обережними в Таїланді через наближення тропічного шторму

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям бути обережними в Таїланді через наближення тропічного шторму «Пабук».

«У південних регіонах Королівства Таїланд (провінціях Чумпхон, Сурат Тані, Након Сі Таммарарт, Пхаталунг, Сонгкла, Паттані, Яла, Наратіват, Крабі, Транг, Сатун, Пхукет) з 2 до 5 січня 2019 року очікуються потужний вітер та опади, можливі повені, тайфуни, які можуть спричинити порушення роботи систем транспортного сполучення, а також перебоїв з електро- та водопостачанням», – йдеться в повідомленні МЗС 2 січня.

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися протягом зазначеного періоду від відвідання прибережних зон без нагальної на те необхідності; відстежувати повідомлення відповідних місцевих служб, у тому числі рятувальних, дотримуватися їхніх інструкцій і вказівок, стежити за новинами, у разі перебування в небезпечному регіоні, бути готовими до екстреної евакуації.