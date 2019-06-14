У ПЦУ закликають духівництво не брати участь у соборі Філарета

Помісна церква України прокоментувала інформацію про помісний собор Київського патріархату, скликаний почесним патріархом Філаретом. Згідно з офіційною заявою релігійної організації, Київський патріархат припинив своє існування в грудні 2018 року, а отже, проведення будь-яких заходів від його імені є незаконними.

«Почесний Патріарх Філарет не має права одноосібно скликати «Помісний Собор УПЦ КП» ані за Статутом Православної Церкви України, ані навіть за пипиненим Статутом УПЦ КП. Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви «Собору» означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками», – застерігають у ПЦУ.

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Керівництво установи просить вірян і духівництво «не брати жодної участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ».

У ПЦУ також прокоментували заяви Філарета щодо томосу про автокефалію української церкви. Згідно з коментарем, почесний патріарх знав про зміст документу, який не відрізняється від томосів, отриманих іншими помісними церквами.

«Проголошення лише зараз негативних оцінок, цілком суголосних з пропагандою проти Томосу зі сторони Московського патріархату, викликає здивування і глибоке несприйняття в Церкві та суспільстві», – йдеться в заяві ПЦУ.

11 червня стало відомо, що почесний патріарх Філарет скликає собор «для збереження Київського патріархату».

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15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на була створена помісну Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор.Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

14 травня Епіфаній заявив, що розколу в Українській православній церкві немає і не буде. Він зазначив, що ПЦУ «шанує святійшого патріарха Філарета, але не підтримує думок, які він висловив останніми днями».