Свічки в ящику для патронів. Про життя першої громада ПЦУ на Луганщині

Перша громада Православної церкви України в Луганській області отримала копію томосу про автокефалію. Його вручили людям у неділю після Божественної літургії. Ця громада сформувалася навколо священика, який на початку року перейшов з Української православної церкви (Московського патріархату) в новостворену ПЦУ.

Перша в Луганській області громада ПЦУ зараз проводить служби на каланчі в Старобільську. Раніше це була будівля пожежної частини зі спостережною вежею. Зараз її орендує громадська організація учасників АТО Старобільського району. А служби проводяться в їхній актовій залі. Спочатку мова йшла про місяць-два, поки знайдеться інше приміщення. Але служби проводяться вже 5 місяців.

«Звісно підтримуємо. А за що ми воювали? Он поряд у нас капличка стоїть порожня. Але вона під російським прапором. Ми ж туди не йдемо», – говорить представник громадської організації Микола Мова.

Хочемо, аби наша церква розбудувалася

Приміщення, де йде служба, невелике. Перед входом – портрети загиблих бійців Старобільського району. А в самій залі майже на всю стіну – шеврон батальйону «Айдар». До речі, свічки за здоров’я люди ставлять у пісок, який насипаний в армійський цинковий ящик для патронів. У приміщенні вікон немає. Тому дуже душно. Однак на службу прийшло близько 40 людей. Серед них старобільчанка Світлана Волосовцева. Розповідає, що завжди ходила до церкви. Але після того, як почалася війна, перейшла з УПЦ (МП) до Київського патріархату. А тепер ходить на служби в ПЦУ.

«Ходимо кожну неділю. Жодної не пропускаємо. Співаємо у хорі. Підтримуємо. Хочемо, аби наша церква розбудувалася і була», – говорить Світлана Волосовцева.

Приїжджають люди і з інших населених пунктів

На служби нової громади приїжджають люди і з інших населених пунктів. Олександр Курібка живе в селі Байдівка, що за 12 кілометрів від Старобільська. Їздить на службу в Старобільськ щонеділі. Розповідає, що в Байдівці є храм. Але він належить УПЦ (Московського патріархату). У селі влаштовували голосування про перехід у ПЦУ. Але більшість проголосувала проти.

Ми українці. Хочемо свою церкву

«Коли в громаді була пропозиція змінити церкву Московського патріархату на ПЦУ, голоси поділилися так, що більше було за Московський патріархат. А 17 чоловік за ПЦУ. Ну і ми почали сюди приїжджати. Тому, що ми українці. Хочемо свою церкву», – розповів Олександр Курібка.

«Я звик, що все однотонне та сіре. А тут вулкан емоцій» – священик

Веде службу в громаді Володимир Маглена. Цей священик в січні цього року заявив про свій перехід з УПЦ (Московського патріархату) в новостворену Православну церкву України.

Громада села Веселе, в якому до цього служив священик, переходити в ПЦУ відмовилася, тому Володимир вирішив заснувати нову громаду в Старобільську. Розповідає, що починати все з нуля було важко. Й іноді шкодував про своє рішення.

Я ж прагнув свободи. Цей вулкан емоцій – це і є свобода

«Я ж не святий. Я як всі. І були моменти, що думав Боже-Боже, для чого це все було? А потім вранці прокидаюся і розумію, що назад дороги немає. Я ж прагнув свободи. Її ж не побачиш, і не помацаєш. А це є те, що я отримав. Цей вулкан емоцій – це і є свобода. Я раніше такого не бачив. Я звик, що все однотонне, сіре. Всі один одному кланяються. А тут ні. Тут вулкан емоцій, до якого я прагнув», – розповідає Володимир Маглена.

Всі громади, які були під юрисдикцією Київського патріархату, розпочали процес перереєстрації

У неділю Старобільська громада ПЦУ отримала копію томосу про автокефалію. Передав її людям керуючий Луганською єпархією Української православної церкви (ПЦУ) Афанасій. За його словами, незабаром громад Православної церкви України на Луганщині стане більше.

«Всі громади, які були під юрисдикцією Київського патріархату, розпочали процес перереєстрації, внесення змін та доповнень до статуту. Наразі по області є 15 громад», – говорить Афанасій.

Також, за його словами, незабаром нова громада Православної церкви України може з’явиться в Лисичанську.

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