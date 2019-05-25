Почесний патріарх Філарет взяв участь в літургії до Дня ангела митрополита ПЦУ Епіфанія

Літургія до Дня ангела (Дня тезоіменитства) митрополита Православної церкви Епіфанія відбулася за участі почесного патріарха Філарета, українських єпископів та почесних гостей з Констатинополя та гори Афон, повідомив прес-секретар ПЦУ отець Іван Сидор.

Православна церква України на засіданні Синоду 24 травня висловила «повну підтримку Предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію, Митрополиту Київському і всієї України». Про це йдеться в прес-релізі, підготовленому керівним органом ПЦУ, яке в мережі Twitter оприлюднив журналіст Радіо Свобода.

​Раніше цього тижня почесний патріарх Української православної церкви (УПЦ) Філарет в інтерв'ю проекту Радіо Свобода та Голосу Америки «Настоящее время» розповів, що його не влаштовує у ситуації, що склалася після отримання Україною томосу – документу про автокефалію незалежної української церкви. Філарет назвав пункти томосу, які на його думку, не вписуються у поняття «незалежна церква».