Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Травень 2019, Київ 17:30
Новини | Суспільство

Почесний патріарх Філарет взяв участь в літургії до Дня ангела митрополита ПЦУ Епіфанія

Митрополит Епіфаній

Дивитись коментарі

Літургія до Дня ангела (Дня тезоіменитства) митрополита Православної церкви Епіфанія відбулася за участі почесного патріарха Філарета, українських єпископів та почесних гостей з Констатинополя та гори Афон, повідомив прес-секретар ПЦУ отець Іван Сидор.

Православна церква України на засіданні Синоду 24 травня висловила «повну підтримку Предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію, Митрополиту Київському і всієї України». Про це йдеться в прес-релізі, підготовленому керівним органом ПЦУ, яке в мережі Twitter оприлюднив журналіст Радіо Свобода.

/**/ /**/ /**/ Глава ПЦУ Епіфаній про рішення Синоду, розмову з Філаретом і церковні гроші – відео
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Синод ПЦУ: розбудова церкви, розмова Епіфанія з Філаретом і церковні гроші

​Раніше цього тижня почесний патріарх Української православної церкви (УПЦ) Філарет в інтерв'ю проекту Радіо Свобода та Голосу Америки «Настоящее время» розповів, що його не влаштовує у ситуації, що склалася після отримання Україною томосу – документу про автокефалію незалежної української церкви. Філарет назвав пункти томосу, які на його думку, не вписуються у поняття «незалежна церква».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG