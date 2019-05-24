Синод ПЦУ: розбудова церкви, розмова Епіфанія з Філаретом і церковні гроші

Непорозуміння між предстоятелем ПЦУ, митрополитом Київським Епіфанієм і почесним патріархом Філаретом не є особистим конфліктом, запевнив за результатами Синоду 24 травня сам Епіфаній. Він наголосив, що рішення Синоду підписали 11 із 12 ієрархів, які беруть у ньому участь, окрім патріарха Філарета, позиція якого «є протилежною до позиції всієї церкви». На прохання Радіо Свобода Епіфаній уточнив, чи вплинули ці розбіжності на фінансові питання у церкві. Зі свого боку, патріарх Філарет не став говорити з медіа, які прибули до місця проведення Синоду.

Православна церква України на засіданні Синоду 24 травня висловила «повну підтримку Предстоятелю, Блаженнійшому Епіфанію», засвідчила, що виконує статут церкви та томос про автокефалію. Про це йдеться в письмовій заяві ПЦУ за підсумками Синоду.

«Синодом було засвідчено, що у своїх житті та діяльності Помісна Українська Православна Церква (Православна Церква України) керується Священним Писанням та Переданням, канонами Православної Церкви, власним Статутом, ухваленим Об’єднавчим Собором 15 грудня 2018 року та відповідно зареєстрованим державою, Патріаршим та Синодальним Томосом про автокефалію від 6 січня 2019 року, рішеннями власних статутних органів», – ідеться в тексті.

Засідання Синоду Православної церкви України під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбулося 24 травня в Будинку митрополита, що розташований на території Національного заповідника «Софія Київська» і тривало чотири години.

​Що ухвалив Синод?

Предстоятель ПЦУ Епіфаній має повну підтримку церкви, його ім’я згадують на богослужіннях в усіх храмах ПЦУ.

ПЦУ неухильно виконує Священне Писання, свій статут від 15 грудня, зареєстрований державою і наданий Вселенським патріархом томос про автокефалію.

ПЦУ зберігає єдність і закликає своє духовенство та вірян обговорювати всі питання, що виникають, «уникаючи розпалювання ворожнечі».

Синод прийняв звіт комісії, яка вивчила конфлікт щодо кафедрального храму Різдва Христового в Одесі.

Упродовж місяці необхідно зареєструвати статути єпархій ПЦУ та перереєструвати статути монастирів і духовних навчальних закладів.

Синод заборонив архієреям і духівництву балотуватися на виборах до парламенту та на місцевих виборах. Виняток (для місцевих виборів) робитиметься лише в разі крайньої потреби та з благословення церкви.

Архієреї можуть вирушати в закордонні візити та паломництва лише з благословення предстоятеля.

Архімандрит Епіфаній (Димітріу), який перейшов до ПЦУ з Елладської церкви, буде рукоположений на єпископа Ольвійського (Маріуполь) та опікуватиметься грецькою православною громадою в Україні.

За словами глави ПЦУ Епіфанія, цей крок архімандрита Епіфанія (Димітріу)​ поліпшує відносини з Елладською церквою, відтак можна очікувати, що вона визнає канонічність ПЦУ слідом за Константинополем.

Конфлікт Епіфанія та Філарета: про що йдеться

Почесний патріарх ПЦУ Філарет не поставив свого підпису під рішеннями Синоду від 24 травня – єдиний із 12 його учасників.

Він зайшов до Будинку митрополита не через головний вхід, повз журналістів, як решта, а з іншого боку. Спілкуватися з медіа (до Синоду) він не став.

Синод традиційно відбувався за зачиненими дверима. Однак після нього митрополит Епіфаній вийшов до преси і зауважив, що вони з патріархом Філаретом обмінялися своїми думками щодо ситуації у церкві, проте Філарет залишився при своїй думці.

Це – заяви одного з ієрархів єдиної Православної церкви України, які не мають абсолютної підтримки ні з боку духовенства, ні з боку архієреїв, ні з боку українського народу

«Це – заяви одного з ієрархів вже єдиної Православної церкви України, які не мають абсолютної підтримки ні з боку духовенства, ні з боку архієреїв, ні з боку українського народу. Я думаю, надалі ми знайдемо порозуміння (…). Бо зараз немає конфлікту між особистостями. Є конфлікт між одним з ієрархів (який має свою чітку точку зору) загалом із усією церквою (яка має протилежну точку зору)», – наголосив Епіфаній.

Конфлікт між ним і почесним патріархом Філаретом розпочався наприкінці 2018 року, одразу після саморозпуску УПЦ КП та створення ПЦУ. Однак у публічну площину він вилився лише цієї весни.

Із 8 травня 2019 року на сайті вже ліквідованого (через саморозпуск) Київського патріархату вже не публікуються новини про главу ПЦУ Епіфанія, а натомість – в новинах згадують Філарета в його колишньому званні: Патріарх Київський і всієї Руси-України.

9 травня в інтерв’ю «ТСН» Філарет заявив, що церква, в якій він був патріархом, ще існує. Тоді ж в засобах інформації з’явилися копії запрошень на зустріч із Філаретом. Вони розсилалися на бланках Київського патріархату.

10 травня Міністерство культури на це оприлюднило своє роз’яснення: Українська православна церква Київського патріархату припинила існування, коли увійшла до Православної церкви України.

14 травня патріарх Філарет провів службу в пам’ять мученика Макарія. На неї прибули, зокрема, архієпископ Кримський і Сімферопольський Климент, а також єпископи ПЦУ, які опікуються українськими вірянами у прикордонних районах Росії. За декілька днів до цього запрошення на урочистості отримала низка ієрархів ПЦУ, але на бланках УПЦ Київського патріархату.

​14 травня патріарх Філарет опублікував розлоге звернення до вірян.

Основні його тези:

Київський патріархат не просто відновлюють: він був, є і буде. Його державна реєстрація також не скасована.

Відмова від нього у 2018 році (за підписом тодішнього патріарха УПЦ КП Філарета – ред.) була необхідною формальністю для отримання томосу про автокефалію.

Президент Петро Порошенко дуже багато зробив для отримання томосу. Але нині він, так само як і митрополит Епіфаній, порушили домовленості. Зокрема, про те, що предстоятель ПЦУ Епіфаній представляє церкву у світі, а внутрішніми справами церкви опікується патріарх Філарет (за участі Епіфанія).

Ідеться не про прагнення влади, а про наполегливість у служінні Богу і церкві: «Це бачать не тільки церковні діячі, а й світські, такі як новообраний президент В.О. Зеленський, бізнесмен І.В. Коломойський та інші».

Нібито в ПЦУ є наміри відправити Філарета на спокій – рішенням найближчого Синоду.

Москва не змогла зашкодити автокефалії української церкви, але зараз вона досягає своїх цілей «діями предстоятеля ПЦУ».

Українську церкву досі не визнає ніхто у світовому православ’ї, окрім Вселенського патріархату.

У ПЦУ триває розділення, яке може мати печальні наслідки. І цим задоволений Кремль.

Того ж дня патріарх Філарет пояснює свою позицію в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, а за тиждень – в інтерв'ю проекту Радіо Свобода та Голосу Америки «Настоящее время».

14 травня предстоятель ПЦУ Епіфаній зауважив:«Ми шануємо святійшого патріарха Філарета, але не підтримуємо думок, які він висловив останніми днями».

Обидві сторони запевняють: через ці непорозуміння томос про автокефалію не може бути втрачений.

Втім, 23 травня і Філарет, і Епіфаній зустрілися з представниками Вселенського патріархату митрополитом Галльським Еммануїлом та другим секретарем Святого та Священного Синоду дияконом Григорієм (Фрагакісом) – кожен окремо. Джерела Радіо Свобода в ПЦУ пояснюють, що йдеться зокрема і про спробу залагодити конфліктну ситуацію, і про підготовку рішення щодо висвячення грецького архімандрита Епіфанія (Димітріу) на єпископа ПЦУ, який дбатиме про греків – громадян України.

Фінансовий аспект: хто успадкував грошові потоки УПЦ КП?

Причина непорозумінь між двома ієрархами – це не лише бажання Філарета зберегти свій великий вплив на церкву, а й особливості управління фінансами новоствореної церкви, стверджують джерела Радіо Свобода в ПЦУ, а також частина експертів та народних депутатів профільного комітету.

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода та агенції УНІАН, предстоятель ПЦУ Епіфаній пояснив, як нині виглядає розподіл впливу на місцеві парафії та монастирі, а відтак і на фінанси церкви.

Було домовлено ще перед собором, що ті парафії, які знаходилися в того чи іншого архієрея, й надалі підпорядковуватимуться йому. Так єпархія міста Києва й надалі підпорядковується святійшому патріарху Філарету. З цих парафій та монастирів є і основні прибутки

«Двовладдя немає. Є предстоятель, який звершує керування церквою України. Але оскільки було домовлено ще перед собором, що ті парафії та єпархії, які знаходилися в того чи іншого архієрея, й надалі підпорядковуватимуться йому. Так само єпархія міста Києва (всі парафії міста) й надалі підпорядковуються святійшому патріарху Філарету. З цих парафій та монастирів є і основні прибутки. Саме я відстоював цю позицію, що саме він має продовжувати керувати парафіями Києва. Ми зробили і робитимемо все для того, щоб святійший патріарх Філарет, який зробив дуже багато для розбудови нашої Помісної церкви, почував себе не лише духовно комфортно, але й матеріально комфортно», – наголосив Епіфаній.

Він уточнив, що однією з найбільших витрат ПЦУ є утримання Київської православної богословської академії, де безкоштовно навчаються на повному утриманні церкви близько 200 студентів. На це він, як предстоятель ПЦУ, спрямовує надходження від Михайлівського та Видубицького монастирів, а також кошти від постійних благодійників ПЦУ.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація (посвячення на посаду) Епіфанія.

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