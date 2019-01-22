(Публікуємо мовою оригіналу)

В Луганской области священнику, который несколько дней назад заявил о своем переходе в Православную церковь Украины, запретили служить в его храме, а само здание пытались захватить в его отсутствие. Об этом настоятелю храма, который сейчас находится в Киеве, рассказали его друзья из села Веселое Старобельского района. Больше о своем решении перейти в ПЦУ и о событиях, которые последовали после этого, священник Владимир Маглена рассказал в интервью Радио Донбасс.Реалии.

– Расскажите о том, как вы принимали решение о переходе в ПЦУ? Какой была мотивация?

– Словами не передать. Я не могу этого описать. Все задают один и тот же вопрос, а я не могу на него ответить.

– А как давно приняли решение?

– Не знаю. Я никуда не переходил. У меня есть друг один хороший. Отец Георгий Коваленко. Я последовал его примеру. Никуда я не ушел. Церковь Христова едина. Нет там разделений. Я решил быть со всем миром. Со всем мировым православием, понимаете? Я не готов быть в изоляции. Всю жизнь прошел, и никогда не был в изоляции. Даже в совковые времена.

– Вы служите в селе Веселове возле Старобельска?

Как мне сказали, меня запретили уже

– Ну как мне сказали, меня запретили уже.

– Вы относились к Северодонецкой епархии. Это в епархии приняли такое решение?

– Мне позвонили друзья и сказали, что меня запретили. Они присутствовали при том, что там (в селе Веселое, – ред.) хотели захватить храм. Наприводили людей из близлежащих сел. Более подробно не могу рассказать. Мои друзья там были. Они не допустили. Опечатали храм. Храм закрыт. Ключи у меня. Храм опечатали до решения суда.

– Это ваш приход поддержал вас и не дал зайти в храм?

Я готов уйти куда угодно, чтобы в моем селе был мир

– Нет. Государственная охрана. Слава Богу, что приход не вмешался. Я меньше всего хочу, чтобы село из-за меня разделилось. Я готов уйти куда угодно, чтобы в моем селе был мир. Чтобы люди из-за меня не страдали, не ругались между собой. Это принципиально для меня. Храм этот мне не нужен. Я сказал им, что строил его не для себя, а для них. Храм этот не мой. Я сказал, что ухожу делать новый приход в Старобельске, а вы думайте. Захотите другого священника, я дам вам ключи.

– Что дальше теперь планируете?

– В селе ничего. Храм опечатан. Что я могу планировать? Пусть суд решает. Люди, которые меня поддерживают, идут в Старобельск. Там мы берем комнатку и в комнатке служим.

– То есть абсолютно новый приход создаете?

– С нуля. Абсолютно. Как в прошлый раз.

– Какие отличия вы наблюдаете между службами?

Был шокирован свободой, демократией, равенством

– Порядок. Я был очень удивлен. Я служил с владыкой митрополитом Александром Драбинко, и был шокирован свободой, демократией, равенством. Я этого не видел раньше, понимаете? Я об этом только читал в книгах.

Владимир Маглена до 2014 года жил на территориях, которые сейчас неподконтрольны правительству. Оттуда он переехал в село Веселое Старобельского района. И там начал создавать храм и приход. Громада предоставила ему заброшенное здание амбулатории.

Священник относился к Северодонецкой епархии УПЦ. 21 января его решением архиепископа епархии запретили в служении. Также в Северодонецкой епархии озвучили и свою позицию по поводу событий в селе Веселом. Согласно сообщению на сайте, это было собрание громады, которая выразила поддержку ПЦУ.

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О событиях в селе Веселом писала и пресс-служба главного управления национальной полиции в Луганской области. По их данным, общественный порядок не был нарушен. Но тем не менее, по всей области наряды сотрудников полиции отправили к религиозным сооружениям для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности.

Ранее пресс-секретарь Северодонецкой епархии иеромонах Мелетий говорил, что они не собираются переходить в ПЦУ, а предоставление ей автокефалии считают легализацией раскола.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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