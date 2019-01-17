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В Луганской области епархия Украинской православной церкви (Московского патриархата) не собирается присоединяться к Православной церкви Украины, а предоставление ей автокефалии считает «легализацией раскола». Из 3 епархий УПЦ (МП), расположенных в Луганской области, управление только одной находится на подконтрольной Украине территории – Северодонецкой епархии. Остальные расположены на подконтрольных боевикам, которых поддерживает Россия, городах. Журналисты Радио Донбасс.Реалии пообщались с пресс-секретарем Северодонецкой епархии иеромонахом Мелетием.

– Северодонецкая епархия в Объединительном соборе не участвовала и входить в Православную церковь Украины не будет? Почему такие решения приняты?

– В Украинской православной церкви нашей (Московского патриархата – ред.) был созван архиерейский собор, на котором было принято четкое решение, что никому из архиереев, духовенства и мирян не благословляется участвовать в так называемом Объединительном соборе. И никого не делегировали. То, что произошло, является «легализацией раскола». Поэтому мы не собираемся вступать в Православную церковь Украины.

– В соборе участвовали делегаты от Украинской православной церкви (МП). Также в некоторых областях были приняты решения о присоединении к Православной церкви Украины. Как вы это оцениваете?

– Когда наши епископы участвовали, то они были уже «не наши». Как мы видим по их письмам и письмам из Стамбула, они участвовали как клирики Константинопольской церкви. После этого наш синод запретил им в служениях. Но они говорят, что на тот момент они не имели уже отношения к нашей церкви. Поэтому получается, что и собор уже не объединительный. Потому что объединялись какие-то архиереи даже не из Киевского патриархата. Потому что перед собором они самораспустились. А то, что сегодня происходят так называемые переходы – да, действительно есть, когда переходят добровольно, каким-то голосованием. А есть масса вопиющих случаев, когда силой забирают храмы.

И сегодня, когда и президент, и другие чиновники высокого ранга говорят о том, что всем будет обеспечено право ходить в храмы, в которые хотят ходить люди, хочется, чтобы эти слова не расходились с делом, чтобы действительно была свобода вероисповедования.

– После получения ПЦУ томоса что-то изменилось здесь, в Луганской области?

– В Луганской области изменилось только то, что люди стали более напуганы. После того, что они видят по телевизору, они боятся, что больше не смогут ходить в храм исповедоваться и причащаться. Чтобы ходить в храм не по праздникам или чтобы поставить свечи, сделать фотографии или видеорепортаж какой-то, а действительно участвовать в таинствах церкви. Люди ходят сюда для этого.

– По поводу томоса. В интервью одному из каналов вы говорили, что автокефалия нужна…

– Я говорил о том, что автокефалия – это не есть плохо. Понятно, что это воспринимается негативно нашими верующими. Это стало настолько заполитизировано. И его все опасаются. Но на самом деле, если будет то покаяние, через которое смогут объединиться верующие в Украине и вследствие этого получить автокефалию, свою помесную церковь, то, конечно, это приветствуется. Опять же, если это будет путем канонов и законов церковных. Нельзя же так все силой переломать и сделать так, как кому-то хочется на сегодняшний день.

– То есть вы считаете, что сейчас все делается силой?

– Не только я так считаю. Так люди все понимают.

– Как тогда, на ваш взгляд, можно объединить церковь?

– Это не как я хочу или кто-то хочет. Есть определенные церковные каноны, законы. Согласно которым проходит уврачевание раскола. До прошлого года, то есть, до того, как Константинополь взялся за эту автокефалию, абсолютно все, в том числе Константинополь тоже, приезжали в Киев и сослужили с нашим предстоятелем блаженнейшим митрополитом Киевским сначала Владимиром, а потом и Онуфрием. Было молитвенное общение. Сейчас уже месяц прошел после Объединительного собора. И, кроме Константинополя, никто не признал и никто не поздравил с созданием вот той псевдо, наверное, церкви или структуры. Поэтому сейчас остается одна каноническая структура. Та же, как была не признала, как Киевский патриархат, а потом ПЦУ, так и остаются не признаны.

– А кто должен их признать?

– Все поместные церкви. Их 14 во всем мире.

6 января 2019 года в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил томос об автокефалии главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина с образованием единой поместной Православной церкви Украины (ПЦУ) снимает ярмо Московской церкви и империи.

Процесс создания ПЦУ резко критиковали власти и церковь России.

20 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает, что церкви, которые подчиняются России, должны называться «Русская православная церковь в Украине». Против этого решения выступили в УПЦ (МП).

Еще до получения автокефалии в некоторых областях Украины десятки приходов УПЦ (МП) заявили о своем переходе в ПЦУ.

Во Львовской области первым таким приходом стал Жовковский.

«Несмотря на то, что я был пресс-секретарем владыки УПЦ (МП) Филарета, секретарем Львовской епархии, я и приход не смогли бездействовать в церковных условиях, которые происходили. 22 декабря после литургии я объявил о решении совета и люди его поддержали аплодисментами, были слезы радости. Полный храм был и на следующий день», – описывает решение присоединиться к ПЦУ настоятель церкви апостолов Петра и Павла в Жовкве отец Маркиян Каюмов.

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