Путін: Росія не планує втручатися в церковні процеси «сусідньої суверенної держави»

Президент Росії Володимир Путін назвав створення Православної церкви України «небезпечним і безвідповідальним політиканством», а саму ПЦУ «виключно політичним, світським проектом». Він сказав про це в інтервʼю сербським газетам напередодні візиту до Сербії. Інтерв’ю 16 січня оприлюднили на сайті Кремля.

Путін вкотре заявив, що новостворена українська церква «підконтрольна Стамбулу», в той час, як УПЦ (Московського патріархату), за його словами, «абсолютно незалежна в своїх діях» і «зберігає виключно канонічний зв'язок з Російською православною церквою».

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Президент Росії заявив, що «священиків і мирян Української православної церкви (Московського патріархату – ред.) переслідують, відбирають у них храми і монастирі». «Очевидно, що керівництво України не може не розуміти, що спроби насильно загнати вірян у чужий храм матимуть серйозні наслідки», – сказав Путін.

Водночас він додав, що Росія не має наміру втручатися в церковні процеси, «тим більше на території сусідньої суверенної держави».

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Володимир Путін 17 січня має прибути з одноденним візитом до Сербії, союзниці Росії. Патріарх Сербської православної церкви Іриней раніше назвав «узаконенням розколу» надання томосу ПЦУ.

15 грудня 2018 року в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православну церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив йому томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Президент України Петро Порошенко заявляв, що з боку Росії надходили численні погрози на адресу Вселенського патріарха через автокефалію для Православної церкви України.

Процес створення ПЦУ різко критикувала російська влада і церква.

20 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроект, який передбачає, що церкви, які підпорядковуються Росії, повинні називатися «Російська православна церква в Україні». Проти цього рішення виступили в Українській православній церкві (Московського патріархату).