Порошенко подякував Філаретові за духовне лідерство і нагородив званням Героя України

Президент України Петро Порошенко подякував колишньому главі УПЦ КП, патріархові Київському і всієї Руси-України Філаретові за духовне лідерство і нагородив званням Героя України.

«Ви були, є і залишаєтеся духовним лідером українського народу. Тому ухвалив рішення присвоїти вам звання Героя України. Наголошую, що ваша нагорода – абсолютно заслужена... Ви все життя самовіддано служили церкві та українському народові», – сказав Порошенко Філаретові, якого нині в ПЦУ називають почесним патріархом, під час урочистого заходу в Києві з нагоди Дня Соборності України і 100-річчя проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

«І вражає ваш приклад надзвичайної жертовності, з якою ви прийшли 15 грудня на об’єднавчий собор у Софії Київській. Ви довели всьому світові, що «там, де два українці – три гетьмани», – це не про нас. Що українці здатні об’єднуватися, об’єднуватися в ім’я великої мети», – особливо наголосив президент.

Петро Порошенко вручив Філаретові найвищу державну нагороду – звання Герой України та орден Держави. Патріарха Філарета нагороджено «за видатну історичну роль у становленні незалежної Православної церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності українського народу, піднесення авторитету православ’я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди».

Крім Філарета, на заході високими державними нагородами були нагороджені й інші українські діячі.

Раніше 22 січня Філарет, виступаючи на з’їзді партії Юлії Тимошенко «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», подякував президентові України Петрові Порошенку за його роль в отриманні Православною церквою України томосу Вселенського патріархату про канонічну автокефалію.

Українська православна церква Київського патріархату на чолі з патріархом Філаретом і Українська автокефальна православна церква на чолі з митрополитом Макарієм, обидві не визнані канонічно, саморозпустилися напередодні об’єднавчого собору, на якому 15 грудня 2018 року священство цих церков і представники Української православної церкви (Московського патріархату) подолали церковний «розкол» і з благословення й за підтримки Вселенського патріархату, а також за сприяння президента Петра Порошенка, створили єдину помісну канонічну автокефальну Православну церкву України. Вселенський патріарх 6 січня видав їй офіційний томос (церковну грамоту) про її канонічну автокефалію, що остаточно оформив її існування як однієї з 15 канонічних помісних православних церков світу.

При цьому Філарет, якого спершу вважали головним кандидатом на посаду глави новоствореної, вже канонічно визнаної церкви, врешті відмовився від цієї посади. Предстоятелем ПЦУ обрали митрополита Епіфанія.

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