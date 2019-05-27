Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Травень 2019, Київ 12:13
Новини | Політика

Глава ПЦУ висвятив першого грецького єпископа України

Єпископ Епіфаній може бути вікарним єпископом у Маріуполі

Дивитись коментарі

26 травня у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі глава Православної церкви України митрополит Епіфаній висвятив грецького архімандрита Епіфанія (Димітріу) у сан єпископа Ольвійського. Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

Раніше глава ПЦУ розповів журналістам, що Епіфаній може бути вікарним єпископом у Маріуполі і обслуговувати парафії греків в Україні. За його словами, висвячення представника Елладської церкви було б «корисно для визнання ПЦУ на міжнародному рівні».

/**/ /**/ /**/ Глава ПЦУ Епіфаній про рішення Синоду, розмову з Філаретом і церковні гроші – відео
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Синод ПЦУ: розбудова церкви, розмова Епіфанія з Філаретом і церковні гроші

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG