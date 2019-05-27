Глава ПЦУ висвятив першого грецького єпископа України

26 травня у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі глава Православної церкви України митрополит Епіфаній висвятив грецького архімандрита Епіфанія (Димітріу) у сан єпископа Ольвійського. Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

Раніше глава ПЦУ розповів журналістам, що Епіфаній може бути вікарним єпископом у Маріуполі і обслуговувати парафії греків в Україні. За його словами, висвячення представника Елладської церкви було б «корисно для визнання ПЦУ на міжнародному рівні».