У Філарета заперечують ліквідацію УПЦ КП

У патріарха Православної церкви України Філарета 5 червня заявили, що документ про ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату не має юридичної сили.

«Збори, які були 15 грудня 2018 року в храмі святого благовірного князя Ярослава Мудрого (Теплої Софії), не є помісним собором УПЦ КП, а є ситуативним зібранням делегатів УПЦ КП перед Об’єднавчим Собором, яке на вимогу для участі в Об'єднавчому Соборі з боку представників Вселенського патріархату прийняло формальний, ситуативний документ, який не має юридичної сили», – мовиться у заяві.

Стверджується, що документ був підписаний, бо представники Вселенського патріархату відмовилися розпочинати Об’єднавчий собор.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на була створена помісну Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор.Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

14 травня Епіфаній заявив, що розколу в Українській православній церкві немає і не буде. Він зазначив, що ПЦУ «шанує святійшого патріарха Філарета, але не підтримує думок, які він висловив останніми днями».

На думку Філарета, в Українській православній церкві відбувається «розділення, двовладдя, яке може призвести до печальних наслідків». Він заявив, що за внутрішнє церковне життя в Україні відповідає патріарх і закликав Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.