Епіфаній підписав указ, яким визнав недійсними документи УПЦ КП після 30 січня

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній підписав указ, яким визнав недійсними документи та розпорядження Української православної церкви Київського патріархату.

«Будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання УПЦ КП, яке припинило свою діяльність, видані після 30 січня 2019, є не дійсними, і не підлягають виконанню в Українській православній церкві (Православній церкві України)», – йдеться в указі Епіфанія.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на була створена помісну Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор.Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

14 травня Епіфаній заявив, що розколу в Українській православній церкві немає і не буде. Він зазначив, що ПЦУ «шанує святійшого патріарха Філарета, але не підтримує думок, які він висловив останніми днями».

На думку Філарета, в Українській православній церкві відбувається «розділення, двовладдя, яке може призвести до печальних наслідків». Він заявив, що за внутрішнє церковне життя в Україні відповідає патріарх і закликав Епіфанія «нічого не робити всередині церкви» без його згоди.