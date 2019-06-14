Поліція підтвердила обшуки в Харкові через знесення пам’ятника Жукову

Поліція підтвердила обшуки в Харкові через знесення пам’ятнику маршалу Георгію Жукову 2 червня.

«13 червня 2019 року в рамках кримінальних проваджень слідчими були проведені слідчі дії за адресами проживання двох громадян», – заявили в поліції.

У відомстві розповіли, що 2 червня троє співробітників поліції отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні. Кримінальні провадження були відкриті за статтями про хуліганство та погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Увечері 13 червня журналіст Валентин Бистриченко повідомив, що поліція проводить обшуки в харківських активістів В’ячеслава Дуди та Максима Зінченко

2 червня у Харкові учасники акції протесту проти з’їзду партії «Довіряй справам» знесли бюст маршалу СРСР Георгію Жукову. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам’ятник маршалу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Згодом в Інституті національної пам’яті заявили про відсутність будь-якої правової колізії з демонтажем у Харкові пам’ятника маршалу Жукову.