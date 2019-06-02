Кернес обіцяє відновити пам’ятник Жукову у Харкові

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам'ятник маршалу СРСР Георгію Жукову, який протестувальники знесли 2 червня. Про це Кернес заявив на з’їзді нової партії, яку він і міський голова Одеси Геннадій Кернес утворюють разом із союзниками.

Перед тим у Харкові учасники акції протесту проти з’їзду партії «Довіряй справам» знесли бюст Жукову, повідомляє UA: Харків. Участь в акції взяли представники «Самооборони», «Харківського Євромайдану», «Національних дружин» і партії «Національний корпус».

Під Палацом спорту, де відбувся з’їзд, сталися сутички, постраждала щонайменше одна людина. Після того, як на місці акції з’явилися посилені наряди поліції, активісти перемістилися до погруддя Жукову і знесли його. Замість бюста учасники акції встановили на постаменті прапор України. Сам бюст почали розбивати молотками і сокирами. На спині Жукова зробили напис «Кат».

Георгій Жуков – радянський полководець часів Другої світової війни. Особистість маршала Жукова в історичній і публіцистичній літературі має протилежні оцінки, критики вважають, що він не цінував життя солдатів. «Жуковське оперативне мистецтво — це перевага в силах у 5–6 разів, інакше він не буде братися за справу, він не вміє воювати не кількістю, і на крові будує собі кар’єру», – так оцінив Жукова інший радянський воєначальник, маршал Андрій Єрьоменко.