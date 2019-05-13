У Харкові поліція цілодобово охоронятиме волонтерський намет «Все для перемоги»

Поліція Харкова буде цілодобово охороняти волонтерський намет «Все для перемоги» у центрі міста. Про це заявив керівник місцевої поліції Валерій Сокуренко.

Він зазначив, що харківська поліція буде дуже відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків в сфері забезпечення прав і свобод громадян, а саме, здійснення їх прав на організацію та проведення протестних акцій.

«Ще минулого року активісти звернулися із відповідною заявкою до міськради і отримали дозвіл на проведення цієї акції з 1 січня до 31 грудня 2019 року. Зупинити цей протест може тільки суд. Знищення намету за приписом комунальних служб поліція не допустить», – зазначив Сокуренко.

Він додав, що автомобільні патрулі стежать за ситуацією безпосередньо біля намету, а також ведеться відеоспостереження кількома камерами. До охорони місця розташування волонтерського намету також залучено сили батальну поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області.

12 травня в соцмережах оприлюднили фотографію з-під намету народних депутатів Ярослава Маркевича, а також Сергія Висоцького (фракція «Народний фронт») на тлі встановленої на наметі таблички, яка сповіщає, що намет є приймальнею депутата Маркевича.

Це не дає можливості комунальним службам усунути об’єкт, що названий «приймальнею народного депутата».

На згаданій акції протесту в Харкові 12 травня також збирали підписи під зверненням із закликом зберегти волонтерський намет. Звернення адресоване президентові Петру Порошенкові, обраному президентові Володимирові Зеленському, голові управління Служби безпеки України в Харківській області, а також мерові міста Геннадієві Кернесу.

На акцію активісти зібралися по тому, як 11 травня був виданий і оприлюднений припис департаменту територіального контролю міськради Харкова з вимогою до волонтерів організації «Інфоцентр Євро Харків» добровільно демонтувати намет для збору допомоги фронтові, встановлений у центрі Харкова, протягом трьох днів, інакше його демонтують за рішенням виконкому міськради примусово.

Попереднього дня, 10 травня, Геннадій Кернес висловив у фейсбуці подяку тим, хто підписав петицію про знесення намету, і пообіцяв, що міськрада розгляне це питання найближчим часом. Цю петицію Кернес рекламував у соцмережах 8 травня, закликаючи підписувати її і обіцяючи, що «запропоноване в ній не залишиться на папері», якщо петиція збере достатньо підписів.

Крім того, обурення частини громадськості викликала ще одна ініціатива Кернеса, яку він так само рекламував у вигляді петиції і за підписання якої потім дякував, – про зворотне перейменування проспекту імені правозахисника, засновника Української Гельсінської групи Петра Григоренка на ім’я радянського маршала часів Другої світової Георгія Жукова, репутація якого вкрай неоднозначна. Рішення перейменувати проспект Жукова на Григоренка ухвалила 2016 року Харківська обласна державна адміністрація на виконання вимог закону «про декомунізацію».