Міська влада Харкова планує знести намет волонтерів, у центрі міста зібралися активісти

Харківська міська рада вимагає від волонтерів організації «Інфоцентр Євро Харків» добровільно демонтувати намет для збору допомоги фронту, встановлений у центрі Харкова. Відповідний припис Департаменту територіального контролю міськради з’явився 11 травня.

Згідно з документом, намет встановлено на землі комунальної власності без дозвільних документів. Міська влада вимагає у волонтерів протягом трьох днів знести об’єкт «з обов’язковим відновленням благоустрою міста Харкова».

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В іншому випадку, попереджають міські чиновники, намет демонтують за рішенням виконавчого комітету міської ради. Припис підписав начальник Інспекції з паркування Департаменту територіального контролю ХМР Андрій Гаркушин.

Як повідомили самі волонтери, невідомий чоловік наклеїв копію припису на сам намет і втік. Активісти зібрали акцію опівдні 12 травня на знак протесту проти знесення намету.

​10 травня Геннадій Кернес подякував містянам за підтримку петицій про скасування перейменування проспекту імені Жукова на Петра Григоренка, а також знесення намету волонтерів у центрі Харкова.