Народні депутати беруть під захист волонтерський намет у Харкові, який хоче знести міська влада

Народні депутати Ірина Геращенко (фракція «Блок Петра Порошенка» і Ярослав Маркевич (фракція «Самопоміч») беруть під свій захист волонтерський намет у Харкові, який хоче знести міська влада.

Геращенко, зокрема, написала у фейсбуці: «До мене звернулися харківські волонтери і активісти з пропозицію облаштувати в наметі, в якому всі ці 5 років збирали гуманітарку на фронт, мою депутатську громадську приймальню. Для мене це честь. Дала згоду. Й найближчим часом проведу там особистий депутатський прийом. Ні реваншу». Вона додала фото з акції в Харкові, на якій учасники вимагали залишити на площі біля будівлі обласної ради намет волонтерів «Все для перемоги».

Раніше 12 травня в соцмережах оприлюднили фотографію з-під намету народних депутатів Ярослава Маркевича, а також Сергія Висоцького (фракція «Народний фронт») на тлі встановленої на наметі таблички, яка сповіщає, що намет є приймальнею депутата Маркевича.

Такий хід не дає можливості комунальним службам усунути об’єкт, що названий «приймальнею народного депутата».

На згаданій акції протесту в Харкові 12 травня також збирали підписи під зверненням із закликом зберегти волонтерський намет. Звернення адресоване президентові Петру Порошенкові, обраному президентові Володимирові Зеленському, голові управління Служби безпеки України в Харківській області, а також мерові міста Геннадієві Кернесу.

На акцію активісти зібралися по тому, як 11 травня був виданий і оприлюднений припис департаменту територіального контролю міськради Харкова з вимогою до волонтерів організації «Інфоцентр Євро Харків» добровільно демонтувати намет для збору допомоги фронтові, встановлений у центрі Харкова, протягом трьох днів, інакше його демонтують за рішенням виконкому міськради примусово.

Попереднього дня, 10 травня, Геннадій Кернес висловив у фейсбуці подяку тим, хто підписав петицію про знесення намету, і пообіцяв, що міськрада розгляне це питання найближчим часом. Цю петицію Кернес рекламував у соцмережах 8 травня, закликаючи підписувати її і обіцяючи, що «запропоноване в ній не залишиться на папері», якщо петиція збере достатньо підписів.

Крім того, обурення частини громадськості викликала ще одна ініціатива Кернеса, яку він так само рекламував у вигляді петиції і за підписання якої потім дякував, – про зворотне перейменування проспекту імені правозахисника, засновника Української Гельсінської групи Петра Григоренка на ім’я радянського маршала часів Другої світової Георгія Жукова, репутація якого вкрай неоднозначна. Рішення перейменувати проспект Жукова на Григоренка ухвалила 2016 року Харківська обласна державна адміністрація на виконання вимог закону «про декомунізацію».