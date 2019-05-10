В’ятрович: можливе перейменування проспекту в Харкові на честь Жукова – порушення закону

Перейменування проспекту Петра Григоренка в Харкові на честь маршала СРСР Георгія Жукова буде порушенням закону, заявив директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

За його словами, таке перейменування суперечитиме закону «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

Проспект носив ім’я Жукова до травня 2016 року, коли його перейменували на честь генерал-майора радянської армії, дисидента і правозахисника Петра Григоренка на виконання вимог закону про декомунізацію. В’ятрович нагадав, що законність перейменування інших об’єктів топоніміки, названих на честь Жукова, підтверджена судовими рішеннями.

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Він пообіцяв, що в разі, якщо Харківська міська рада або інші посадовці міста ухвалять рішення повернути вулиці ім’я Жукова, Інститут національної пам’яті звернеться до Генеральної прокуратури щодо «визнання відповідних дій неправомірними та скасування відповідних рішень у судовому порядку та притягнення винних осіб до відповідальності».

«Звертаємо також увагу на те, що згідно з частиною другою статті 4361 Кримінального кодексу України, дії щодо поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинені особою, яка є представником влади, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої», – додав директор Інституту.

8 травня мер Харкова Геннадій Кернес закликав містян підтримати петицію про скасування перейменування проспекту на честь Петра Григоренка і повернення йому імені Георгія Жукова. Петиція набрала 5 588 підписів при необхідному мінімумі 5 тисяч.