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06 Травень 2019, Київ 18:24
Новини | Події

У Харкові поліція розслідує акт вандалізму щодо пам’ятника проголошення суверенітету України

Пам’ятник Незалежності України в Харкові, до якого громадські активісти прикріпили прапор України (ілюстративне фото, пошкоджень зазнав інший монумент)

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Харківські правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом пошкодження монумента на честь проголошення незалежності України, повідомляє сайт Національної поліції в Харківській області.

Інформація про те, що на вході в сад Шевченка невідомі вандали розбили пам’ятний камінь, надійшла 5 травня близько 08:00. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції.

Кримінальне провадження порушене за статтею 298 КК України («знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини»). Правоохоронці продовжують пошук зловмисників.

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