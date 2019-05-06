У Харкові поліція розслідує акт вандалізму щодо пам’ятника проголошення суверенітету України

Харківські правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом пошкодження монумента на честь проголошення незалежності України, повідомляє сайт Національної поліції в Харківській області.

Інформація про те, що на вході в сад Шевченка невідомі вандали розбили пам’ятний камінь, надійшла 5 травня близько 08:00. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції.

Кримінальне провадження порушене за статтею 298 КК України («знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини»). Правоохоронці продовжують пошук зловмисників.