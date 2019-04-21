Мер Харкова Кернес підтвердив свою зустріч із Коломойським в Ізраїлі, про що розповідали «Схеми»

Міський голова Харкова Геннадій Кернес підтвердив, що напередодні другого туру виборів президента України він був в Ізраїлі в офісі Ігоря Коломойського – утім, уникнув відповіді на питання, чи був його візит до українського олігарха в Герцлію пов’язаний із виборами.

Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») виявили ізраїльський офіс олігарха в Герцлії і зафіксували його візитерів, серед яких був і Геннадій Кернес – про це йдеться у розслідуванні «Бенефіціар».

«Я був в Ізраїлі тиждень тому, я був в офісі Ігоря Валерійовича Коломойського, ми випили каву і я поїхав у своїх справах», – сказав Геннадій Кернес журналістам після голосування на виборах президента 21 квітня.

​Водночас він не дав прямої відповіді на питання, чи був пов’язаний його візит до Коломойського з виборами президента України.

«Так само я був в офісі лікарів, тому що, ви знаєте, перша допомога мені була надана в Ізраїлі. Я повинен був там зустрітися з лікарями вже давно. А те, що стосується моїх відносин із різними людьми, то це моя особиста справа», – підсумував він.

«Схеми» зафіксували, що міський голова Харкова Геннадій Кернес 15 квітня приїжджав до будівлі, де розташований офіс Ігоря Коломойського, в компанії донедавна російського, а нині українського бізнесмена Павла Фукса. Журналісти направили Кернесу питання, з якою метою він зустрічався з олігархом – але відповіді до ефіру від нього не отримали.

Зі свого боку, Коломойський погодився коротко розповісти про своїх відвідувачів. Зокрема, щодо візиту міського голови Харкова Кернеса олігарх в той же день, 15 квітня, зазначив: «Пан Кернес приїхав не сьогодні і не до мене, а він приїхав зі своїх медичних питань, а ми з ним давно не бачилися. Просто вирішили випити кави».

Раніше «Схеми» показали візитерів ізраїльського офісу Ігоря Коломойського, які навідувалися до нього перед другим туром виборів президента: бізнес-партнера кандидата в президенти Володимира Зеленського Тімура Міндіча, гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка і народних депутатів від партії «Відродження» Віталія Хомутинніка та Андрія Шипка.

Крім того, журналісти зафіксували, що офіс олігарха в Герцлії двічі відвідував Едуард Ставицький – екс-міністр енергетики і вугільної промисловості часів президентства Віктора Януковича, якого розшукують в Україні.

Також «Схеми» зазначали, що бізнесмена Павла Фукса пустили до Ізраїлю. Хоча ще у грудні 2018 йому відмовили у в’їзді в країну, що підтверджував сам Фукс.

Журналістам вдалося не лише виявити офіс Коломойського в Герцлії та зафіксувати його візитерів, але й поставити питання самому олігарху. Під час інтерв’ю він, зокрема, заявив, що в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах він повернеться в Україну, але запевнив, що не планує бути «сірим кардиналом».