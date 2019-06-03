В Інституті нацпам’яті відповіли АП – не існує правової колізії щодо демонтажу пам’ятника Жукову

В Інституті національної пам’яті заявили про відсутність будь-якої правової колізії з демонтажем у Харкові пам’ятника маршалу СРСР Георгію Жукову, про яку від імені президента Володимира Зеленського заявила його речниця Юлія Мендель.

«Тут немає ніякої колізії. Згадані речницею президента винятки не можна застосувати до даної ситуації. Згідно з Законом про декомунізацію (пп. «ґ» п.4 ч.1 ст.1), символікою комуністичного режиму є, в тому числі, пам’ятники особам, які обіймали керівні посади. Жуков був першим заступником наркома оборони СРСР у 1942-44 роках та міністром оборони СРСР у 1955-57 роках, а, отже, обіймав керівні посади у вищих органах влади СРСР. Тому його пам’ятник є символікою комуністичного тоталітарного режиму. Закон (п.6 ст. 7) вимагає демонтувати такі об’єкти. А виняток щодо діячів науки і культури, очевидно, до Жукова не має ніякого стосунку», – заявив юрист Інституту Сергій Рябенко.

Він також прокоментував ініціативу назвати іменем Жукова проспект генерала Григоренка у Харкові.

«Механізму «повернути» назву Жукова немає. Назвати наново — заборонено законом», – вказав Рябенко.

У свою чергу, голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович додав, що мер Харкова не може бути арбітром у ситуації з Жуковим.

«Він (Кернес – ред.) той, хто спровокував загострення, не виконуючи закон. До речі слід відзначити: теза президента Зеленського, що Росія, коментуючи цю харківську ситуацію, втручається у внутрішні справи суверенної України — 100% правильна», – зазначив В’ятрович.

3 червня на брифінгу прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомила позицію президента щодо знесення пам’ятника маршалу СРСР Георгію Жукову у Харкові. Вона вказала, що влада Харкова має «з’ясувати цю правову колізію». Мендель зазначила, що в законі про декомунізацію є виняток для пам’ятників радянським діячам, які боролися проти нацистської окупації України. Речниця президента заявила також, що Зеленський закликає Росію не втручатися своїми коментарями щодо пам’ятника у внутрішні справи України.

Напередодні речниця МЗС Росії Марія Захарова у соцмережах написала, що «знесення пам’ятника Жукову в Харкові – серйозний виклик для нової влади, якій доведеться розставити розділові знаки в реченні «засудити не можна змовчати».

2 червня у Харкові учасники акції протесту проти з’їзду партії «Довіряй справам» знесли бюст Георгію Жукову. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам’ятник маршалу СРСР. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.