Зеленський закликав владу Харкова з’ясувати «колізію» довкола пам’ятника Жукову

Влада Харкова має вирішити ситуацію щодо знесення у місті пам’ятника маршалу СРСР Георгію Жукову, повідомила прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

«Володимир Зеленський закликає владу Харкова з’ясувати цю правову колізію, оскільки тут мають тривати чіткі обговорення з громадськістю. Має бути ухвалено рішення, яке буде найбільш прийнятним для будь-якої зі сторін», – сказала Мендель.

Вона також зазначила, що в законі про декомунізацію є виняток для пам’ятників радянським діячам, які боролися проти нацистської окупації України.

«Закон про декомунізацію передбачає, що, звичайно, має бути знесено пам’ятники радянським діячам, але водночас там є пункти, які говорять про те, що, якщо ці радянські діячі були задіяні в протистоянні нацистській окупації, то вони є винятками. Це стосується не лише пам’ятника Жукову, а також провулка Жукова, який існує», – сказала Мендель.

Вона також додала, що жодні зовнішні сили, зокрема російські, не повинні в цьому питанні втручатися у «внутрішні справи» України.

«Ми також чули, що Російська Федерація вже почала коментувати цю ситуацію зі знесенням пам’ятника. Тут Володимир Зеленський хоче наголосити, що це вкотре свідчення того, що Росія втручається у внутрішні справи суверенної держави, і закликає цього більше не робити», – сказала речниця Зеленського.

Напередодні речниця МЗС Росії Марія Захарова у соцмережах написала, що «знесення пам’ятника Жукову в Харкові – серйозний виклик для нової влади, якій доведеться розставити розділові знаки в реченні «засудити не можна змовчати».

2 червня у Харкові учасники акції протесту проти з’їзду партії «Довіряй справам» знесли бюст Георгію Жукову. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам’ятник маршалу СРСР. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.