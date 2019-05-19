У Дніпрі активісти встановили «пам’ятник совку»

У Дніпрі, на центральній площі Героїв Майдану, активісти встановили «пам’ятник совку» – імпровізований «монумент» із пінопласту і пластикових лопаток-«совків», покликаний, за їхніми словами, показати «сутність Радянського Союзу».

За словами активістів, перформанс був проведений із нагоди Дня вшанування пам’яті жертв політичних репресій в Україні, а також був акцією підтримки харківських активістів, які протидіють згортанню декомунізації у своєму місті.

У руках дніпряни тримали плакати з написами «Григоренко – не Жуков, Калнишевський – не Косіор!» та «Совок не пройде!». Таким чином активісти Дніпра протестували і проти позиції очільника Харкова Геннадія Кернеса, який закликав харків’ян підтримати петицію про повернення назви нинішньому проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

Активісти також вимагали призначення громадських слухань щодо перейменування вулиці Шмідта на вулицю Степана Бандери в Дніпрі.

«Вже два місяці чекає на підпис рішення про призначення громадських слухань щодо перейменування однієї з вулиць на вулицю Бандери. Раніше я не дуже наполягав на цьому, але, дивлячись на реванш, на спробу зупинити декомунізацію, я вважаю, що це питання стає актуальним », – сказав один із учасників акції Андрій Куліш.

Як сказав один із координаторів акції, керівник громадського об’єднання «Спільнота активної молоді SAM» Владислав Мельничук, «пам’ятник совку» встановили саме на тому місці, де п’ять років тому за присутності тисяч дніпрян активісти звалили пам’ятник Леніну.

«Акція має на меті донести до громадян, що не можна дати повернути комуністичні назви. Комуністично-тоталітарний режим був загрозою для існування української нації, держави», – сказав Мельничук.

Пам’ять загиблих від репресій вшанували хвилиною мовчання.