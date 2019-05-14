СБУ повинна вимагати в Геннадія Кернеса пояснень (огляд преси)

«Газета по-українськи» коментує спробу мера Харкова Геннадія Кернеса знести волонтерський намет «Все для перемоги» на майдані Свободи і повернути проспекту Петра Григоренка ім’я радянського маршала Жукова. Експерти газети вважають, що Кернес та інші проросійські політики сприйняли перемогу Володимира Зеленського на виборах як карт-бланш для контрнаступу. Харківський мер промацує ґрунт. Перевіряє, як відреагує суспільство, влада. Які можуть бути наслідки. Це – свідома провокація. Перейменування одного проспекту не згорне державну політику декомунізації. Але реакція на такі заяви або її відсутність покаже здатність українського суспільства і влади чинити опір реваншу. СБУ повинна вимагати в Кернеса пояснень. Інші правоохоронці й політики також зобов’язані звернути увагу, наголошує видання.

Працювати далі чи скласти мандати? Уже сьогодні парламентарії мають вирішити – коли ж відбудеться інавгурація новообраного президента. Від дати церемонії залежатиме кількість іноземних гостей і подальша доля Верховної Ради. Політичний експерт Ярослав Сидоренко у коментарі «Україні молодій» наголошує, що результати голосування за дату інавгурації – це показник того, які політсили готові до ймовірних дострокових виборів. Утім, можливість їх проведення залежить не тільки від дати інавгурації. У команді новообраного президента все ще не визначились із тим, розпускати чи ні. Стаття так і називається «Працювати чи розпускати?»

Про те, які наслідки можуть мати заяви Філарета для новоствореної ПЦУ та Константинополя, аналізує газета «День». Видання пише, що оптимізм і надія, які пережили українці у 2018-2019 роках з нагоди об’єднання українського православ’я і здобуття автокефалії від Константинополя, мають всі шанси змінитися на песимізм і розчарування. Про це свідчать останні події і заяви колишнього очільника УПЦ КП, а нині – почесного патріарха Філарета. Історична подія – об’єднання українського православ’я, яке ще потребує великої роботи, може піддатися ревізії на самому старті. Експерт видання Людмила Филипович переконує, що за цією поведінкою є не лише вік Філарета та його характер. На нього тиснуть з усіх боків, зокрема ті люди, які завдяки Філарету отримали все в цій церкві за останні 50 років, тобто від часу його поставлення на Київський престол. Звичайно, ці люди дивляться на нього, як на людину, яка дарувала їм і статус, і в тому числі можливості. Крім того, є моменти, про які здогадувалися, але прямо не говорили. Експерт припускає, що з Філаретом дуже грамотно працюють. Адже Україна є останнім форпостом для Путіна і він буде робити все, щоб не відпустити Україну. А якщо вже й відпустить, то з найбільшою шкодою для неї. Заголовок публікації – «Не можна розхитувати здобуту Церкву».

Якщо держава не контролює значну частину релігійної мережі, то її політична незалежність умовна, стверджує в «Газеті по-українськи» релігієзнавець Олександр Саган. Через те, що понад 30 відсотків церков поза контролем України, і сталась війна на Донбасі й анексія Криму, вважає експерт. Однак, логіка розвитку держави передбачає духовну незалежність. З цього курсу не звернути за будь-якого президента. Час грає проти Москви. Виростає покоління, не обтяжене імперською ідеологією. Раніше всіх переконували, що тільки в Росії істинне православ’я. ПЦУ більше загрожують внутрішні чвари, аніж владні чи зовнішні впливи. За пару місяців ці історичні нашарування не зійдуть. Має пройти рік-два, поки все стабілізується, переконані експерти.