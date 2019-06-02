В’ятрович відреагував на знесення пам’ятника Жукову в Харкові

Спроби «реваншу та зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну», заявив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, коментуючи знесення пам’ятника маршалу СРСР Георгію Жукову.

«Харків «поклав на лопатки» маршала Жукова. Спроби реваншу та зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну. Щоб втримати все в рамках закону, його не можна порушувати і місцевій владі», – написав В’ятрович у Facebook.

2 червня у Харкові учасники акції протесту проти з’їзду партії «Довіряй справам» знесли бюст Жукову. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам'ятник маршалу СРСР.