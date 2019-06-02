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02 Червень 2019, Київ 20:35
Новини | Політика

В’ятрович відреагував на знесення пам’ятника Жукову в Харкові

Учасники акції «Прощання із м’ясником» біля пам’ятника маршалу Георгію Жукову в Харкові, 19 травня 2019 року

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Спроби «реваншу та зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну», заявив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, коментуючи знесення пам’ятника маршалу СРСР Георгію Жукову.

«Харків «поклав на лопатки» маршала Жукова. Спроби реваншу та зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну. Щоб втримати все в рамках закону, його не можна порушувати і місцевій владі», – написав В’ятрович у Facebook.

2 червня у Харкові учасники акції протесту проти з’їзду партії «Довіряй справам» знесли бюст Жукову. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам'ятник маршалу СРСР.

/**/ /**/ /**/ Акція біля будівлі Київського суду Полтави під час судового процесу над мером Харкова Геннадієм Кернесом, обвинуваченим у викраденні й побитті євромайданівців. Полтава, 28 травня 2015 року
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