Поліція проводить обшуки в Харкові через знесення пам’ятника Жукову – активіст

Поліція проводить обшуки в двох харківських активістів, повідомив активіст і громадський журналіст Валентин Бистриченко. Він оприлюднив кілька відео-трансляцій з квартир двох людей, В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка, на яких видно працівників поліції.

За словами Бистриченка, візити правоохоронців стосуються знесення пам’ятника маршалу Жукову в Харкові.

«Сьогодні в нас якісь системні й масові обшуки в проукраїнських активістів у місті Харкові. Першим був Дуда В’ячеслав, другим – Зінченко Максим. Їх, виходить, обшукують з приводу знесення пам’ятника Жуукову. І ми намагаємося зрозуміти, чому це відбувається», – стверджує Бистриченко.

На попередній трансляції Бистриченко зазначив, що Дуді стало погано, йому викликали «швидку».

Один із представників правоохоронців, який представився слідчим, однак не назвав свого прізвища, сказав Бистриченкові під час прямої трансляції, що візит поліцейських має на меті обшуки у зв’язку з поваленням пам’ятника.

При цьому, за словами активіста, один із чоловіків – Максим Зінченко – не був присутній на місці подій в день, коли знесли пам’ятник Жукову.

Радіо Свобода наразі не змогло зв’язатися з відділом комунікації Національної поліції Харкова, щоб отримати коментар. Публічних коментарів із цього приводу правоохоронці не оприлюднювали.

2 червня у Харкові учасники акції протесту проти з’їзду партії «Довіряй справам» знесли бюст маршалу СРСР Георгію Жукову. Міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що відновить пам’ятник маршалу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Згодом в Інституті національної пам’яті заявили про відсутність будь-якої правової колізії з демонтажем у Харкові пам’ятника маршалу Жукову.