Михайло Басараб: «Медведчук претендує на роль українського Кадирова» (огляд преси)

Відразу кілька газет коментують купівлю другом кума Путiна, депутатом «Опозиційного блоку» Тарасом Козаком телеканалу Zik. Як пише газета «Україна молода», інформація про те, що телеканал Zik хочуть придбати наближені до Віктора Медведчука люди, лунала давно. А 14 червня вже офіційно з’явилася заява про те, що Тарас Козак купує третій український телеканал та створює медіахолдинг під назвою «Новини». У статті «Медведчук тут править бал» видання інформує про те, хто і чому з журналістів телеканалу відмовився працювати на нового власника.

«Ситуація неприпустима. Медведчук, який претендує на роль українського Кадирова, безперешкодно купує ще один телеканал», обурюється експерт «Газети по-українськи» політолог Михайло Басараб. Він наголошує, що розширення впливу Медведчука на українські медіа – це збільшення присутності Кремля. У ситуації з цим телеканалом це особливо небезпечно. Бо він працює переважно на західноукраїнську аудиторію, здебільшого патріотичну. Політолог нагадує, що Zil разом зі «112» і NewsOne увійшов у мережу прокремлівських каналів. Під виглядом дискусії просувають кремлівські ідеї. Роблять публічними людей, які працюють проти України. Це небезпечно. Особливо напередодні виборів. Бо телевізор впливає на настрої. Експерт наголошує, що держава має уважніше відстежувати ворожу інформацію у ЗМІ. Чинити перепони тій, що заперечує українські цінності й ідеали. Досліджувати джерела фінансування і зв’язки таких засобів масової інформації з Росією. Зрештою припинити діяльність диверсійних медіа. Паралельно – заохочувати український капітал створювати незалежні медіа. Стаття називається «Москва купила черговий телеканал в Україні».

Газета «День» коментує візити Зеленського до Франції та Німеччини. Видання пише, що, попри західну підтримку України, зокрема в питаннях санкцій проти Росії, європейці ведуть свою гру, яка базується на захисті власних економічних інтересів. Такі проекти, як «Північний потік-2», або можливе повернення Росії до Ради Європи ще більше розв’язують руки Кремлю. Експерт видання директор російського бюро часопису Politique Diplomatic Галя Аккерман не погоджується з позицією Макрона, який обережно сказав, що підтримує позицію щодо повернення Росії в ПАРЄ, бо, мовляв, він хоче допомогти російським громадянам. Це помилковий претекст, вважає експерт. Фактично, Росії дається карт-бланш на будь-яку поведінку, а вони у будь-якому разі залишаться в ПАРЄ, братимуть участь у всіх голосуваннях, впливатимуть на рішення ПАРЄ. Це непомірно висока ціна за те, щоб російські громадяни мали право звертатися до Європейського суду з прав людини, тим паче, що Росія не вважає для себе обов’язковим виконання ухвал цього суду. Загалом, на думку іншого експерта газети Григорія Перепелиці, прямий двосторонній діалог України з Парижем і Берліном є архіважливим для того, щоб не допустити будь-яких домовленостей щодо України за спиною самої України.